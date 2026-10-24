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¿Quién sigue en la lista del ‘Quitavisas’? Estados Unidos cierra el cerco a acusados de corrupción

La lista de colombianos a quienes Estados Unidos les ha revocado la visa sigue creciendo. Entre los afectados hay excongresistas, funcionarios y figuras vinculadas al Gobierno Petro.

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Redacción Confidenciales
24 de octubre de 2026 a las 2:18 a. m.
Christopher Landau, subsecretario de Estado.
Christopher Landau, subsecretario de Estado. Foto: Getty Images

La lista de colombianos salpicados por corrupción y que está en manos del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, conocido como el Quitavisas, es más extensa de lo que se cree. Por eso, en los próximos días se seguirán conociendo nombres de personas que no podrán volver a pisar suelo estadounidense.

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Esta semana, por ejemplo, le revocaron la visa al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa; al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; a Wadith Manzur (senador electo); a Karen Manrique (representante a la Cámara electa); a Julio Elías Chagüi (exsenador); a Liliana Bittar (exsenadora) y a José Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado. Hace unas semanas, se la retiraron a Martha Peralta y a Euclides Torres. La mayoría tuvo relación con el Gobierno Petro.