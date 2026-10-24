Círculo cercano a Gustavo Petro le insiste en ser candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027

Varias fuentes le confirmaron a SEMANA que algunas personas del círculo más cercano a Gustavo Petro están haciendo todo para convencerlo de que sea candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027. Creen que no tendría rival y sería imbatible. A Petro, quien al principio rechazaba competir por el Palacio Liévano, cada vez le está sonando más esa opción.
En el petrismo consideran que esa sería la plataforma perfecta para hacerle oposición frontal, con poder y presupuesto, al actual Gobierno. Mientras tanto, Rodrigo Lara, exministro del Interior, entró al sonajero de posibles candidatos a la Alcaldía de la capital del país. Juan Daniel Oviedo se ve en campaña para el mismo cargo tras haber perdido como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.