Confidenciales

Círculo cercano a Gustavo Petro le insiste en ser candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027

En el petrismo buscan impulsar una candidatura de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá en 2027, mientras Rodrigo Lara y Juan Daniel Oviedo también suenan para el cargo.

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Redacción Confidenciales
24 de octubre de 2026 a las 2:15 a. m.
Gustavo Petro, expresidente de Colombia.
Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: Juan Cano - Presidencia de Colombia

Varias fuentes le confirmaron a SEMANA que algunas personas del círculo más cercano a Gustavo Petro están haciendo todo para convencerlo de que sea candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027. Creen que no tendría rival y sería imbatible. A Petro, quien al principio rechazaba competir por el Palacio Liévano, cada vez le está sonando más esa opción.

De izquierda a derecha: Daniel Noboa, Gustavo Petro y Luisa González tras ser arrestada.
Petro le respondió a Daniel Noboa tras vincularlo con Luisa González, excandidata arrestada en Ecuador

En el petrismo consideran que esa sería la plataforma perfecta para hacerle oposición frontal, con poder y presupuesto, al actual Gobierno. Mientras tanto, Rodrigo Lara, exministro del Interior, entró al sonajero de posibles candidatos a la Alcaldía de la capital del país. Juan Daniel Oviedo se ve en campaña para el mismo cargo tras haber perdido como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.