Denuncian contrato en el Ministerio del Interior por casi 55 millones de pesos. Estos son los detalles

La periodista Sofy Casas reveló una serie de hallazgos que ponen bajo la lupa la contratación en el Ministerio del Interior. De acuerdo con la comunicadora, el pasado 6 de octubre la cartera otorgó, de manera directa, un contrato por $54.944.833 a Luis Eduardo Saavedra Ramírez.

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El objeto contractual del mismo consistía en prestar servicios profesionales de asistencia técnica y seguimiento institucional, financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación.

La controversia, según ella, se genera porque Saavedra Ramírez, con quien se firmó el contrato, es socio empresarial directo de Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual. Así lo reflejan los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá expuestos por Casas.

Allí, se observa que ambos constituyeron la agencia Sophia, Publicidad y Política S.A.S., dedicada al marketing político y la producción audiovisual, donde cada uno cuenta con el 50 % de las acciones, ejerciendo Saavedra como gerente general y Villanueva como suplente.

Precisamente, Sofy Casas alertó en su mensaje, publicado a través de las redes sociales, por una coincidencia cronológica: el mismo día en que se oficializó el contrato en la plataforma Secop II, el medio Desigual publicó un video que dio inicio a una serie de ataques sistemáticos en contra del presidente Abelardo De La Espriella y su estratega político, Carlos Suárez.

Ante esto, la periodista planteó el interrogante de si los fondos del Estado pudieron haber financiado, directa o indirectamente, la campaña de desprestigio contra el mandatario. Si bien aclaró que la financiación no está legalmente demostrada, instó a las autoridades a examinar a fondo los soportes de pago e informes de ejecución.

Casas también llamó la atención por otro antecedente que encontró, el cual indica que Alejandro Villanueva se desempeñó como asesor en la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Rodrigo Lara en 2023, utilizando precisamente a Sophia como su agencia publicitaria.

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También destacó que Saavedra Ramírez cuenta con historial en el sector público, habiendo trabajado previamente como asesor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno de Gustavo Petro.

También resaltó otro dato que llamó su atención y es que Saavedra aparece, según información conocida, en un video de aniversario de Desigual. “De confirmarse, habría un vínculo adicional con el entorno del medio, más allá de la sociedad empresarial documentada”, escribió Casas.

“¿Quién autorizó contratar al socio fundador de uno de los principales detractores del presidente Abelardo (De La Espriella) y de Carlos Suárez? ¿Se hizo con conocimiento de esa relación o simplemente no se revisó? ¿Qué papel tuvo Rodrigo Lara, si lo tuvo, en esa contratación? ¿Qué servicios prestó Saavedra y cuánto dinero recibió efectivamente?“, se cuestionó Casas.