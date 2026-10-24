Fiscalía abrió indagación en contra de Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación en contra del caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, tras los insultos que publicó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Habla la primera dama, Ana Lucía Pineda: rinde cuentas de las donaciones y sale en defensa de la familia, los valores y la labor del presidente

Matador es investigado por hostigamiento, un delito contemplado en los artículos 134B y 134C, en los numerales 1.° y 2.°, del Código Penal.

Según el documento que le envió la Fiscalía a Andrés Felipe Caballero Sierra, quien radicó la demanda, los hechos se fundamentan en lo dicho por Matador a través de su cuenta de X el pasado 11 de octubre, cuando insultó a Pineda a través de esa red social.

La Fiscalía dio apertura a la noticia criminal que fue ya designada a una fiscal adscrita al Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial, quien adelantará estas investigaciones.

“La apertura de la actuación obedece a la necesidad de verificar integralmente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer su eventual relevancia jurídico-penal, teniendo en consideración, entre otros aspectos, que, dadas las particularidades del caso, la conducta puesta en conocimiento podría estar asociada a una manifestación de violencia contra la mujer”, se mencionó en el documento.

Los insultos de Matador contra la primera dama generaron rechazo desde distintos sectores. La Presidencia de la República expresó que se trató de un mensaje “misógino, sexista y denigrante dirigido contra la primera dama de la Nación”.

En entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, la primera dama le respondió a Matador por estos agravios. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible”, dijo Pineda.

La primera dama consideró que las mujeres merecen respeto y criticó a Matador porque cree que “ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que se dice ser caricaturista, que es padre de familia”. “Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”, afirmó.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, se defendió de los ataques de Matador. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre las ayudas que ha logrado recaudar para los damnificados del terremoto y los insultos que ha recibido por eso, Pineda dijo que se trata de un ataque de los opositores de la izquierda, que buscan afectar a su esposo a través de ella.

“Colombia entera sabe que nos hemos movilizado en todos los territorios damnificados. Llegamos a muchos municipios lejanos, estuvimos presentes, movilizamos kits escolares, mercados, kits para la noche, carpas. Hemos estado acompañando de cerca, dándoles una mano, un abrazo a todos los damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo no para”, aclaró.