Como el alacrán: los mayores escándalos de Gustavo Petro están siendo revelados por sus exfuncionarios

Los mayores escándalos sobre Gustavo Petro no llegaron desde la oposición, sino que, como el escorpión que termina picando a quien lo lleva a cuestas, fue desde su mismo círculo cercano que se develaron los más graves excesos e irregularidades sobre lo que habría ocurrido en la Casa de Nariño.

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Se trata de funcionarios que tenían acceso privilegiado a la agenda, las conversaciones y las movidas del exmandatario.

Una de las que más ha detallado lo que vio alrededor del expresidente fue Angie Rodríguez, su exdirectora del Dapre, quien durante meses estuvo al lado del expresidente acompañándolo en eventos oficiales, consejos de ministros, reuniones privadas y otros espacios a los que no todos los funcionarios tenían acceso.

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Lo dicho por Rodríguez en múltiples ocasiones ha causado escozor y levantado ampollas, incluso en ese sector en el que ahora descalifican a quien destacaban como una trabajadora incansable en su momento.

Rodríguez aseguró que fue testigo de consumo de drogas ilícitas por parte del exmandatario y hasta habló de bacanales en la Casa de Nariño, en las que supuestamente habría presencia de menores de edad.

Más allá de ese testimonio, Rodríguez le contó a SEMANA detalles del denominado pacto de Valledupar en el que ella misma, por instrucción de Petro, conversó con 11 excomandantes paramilitares a quienes les ofreció cerrar el pacto de Ralito a cambio de que los exparamilitares incriminaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Según el mismo testimonio de Rodríguez, ellos no se prestaron para eso.

Exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. Foto: FOTO: ALEJANDRO ACOSTA

Salvatore Mancuso confirmó que el ofrecimiento y las conversaciones son verídicas y que por ese hecho se rompieron esos diálogos en medio de la paz total. A eso se le suma la entrevista que le solicitó Víctor de Currea-Lugo a Mancuso, en la que le pedía al excomandante paramilitar relacionar a De La Espriella antes de las elecciones para favorecer la balanza hacia Iván Cepeda.

Otra de las personas que perteneció al círculo íntimo del expresidente y que ha revelado detalles cuestionables de lo que ocurría con la familia presidencial es Eva Ferrer, quien fue una de las personas más cercanas a la ex primera dama Verónica Alcocer, a tal punto que llegó a ser nombrada consejera presidencial y se le entregó el pasaporte colombiano, junto con Manel Grau y Xavier Vendrell, al poco tiempo de haberse posesionado Petro.

Según le contó Ferrer a Vicky Dávila en SEMANA, Alcocer habría traído 2,5 millones de dólares en maletas desde Venezuela en enero de 2023 para utilizar esos dineros con fines electorales. Agregó que en ese viaje también se habrían transportado sustancias ilícitas. Esos hechos fueron negados por Alcocer.

Exconsejera presidencial, Eva Ferrer. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La exconsejera presidencial ya compareció ante la Fiscalía para entregar las pruebas sobre lo que contó y se espera que la justicia determine responsabilidades.

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El excanciller Álvaro Leyva es otro de los exfuncionarios de Petro que ha denunciado a través de cartas varios hechos que habría vivido con el exmandatario, especialmente fuera del país en visitas diplomáticas. Leyva también se ha referido a un supuesto problema de consumo de sustancias que tendría el expresidente, que coincide con lo dicho por Rodríguez.

Según contó Leyva en una de las cartas que ha hecho públicas, en una ocasión en París en la que no se supo del paradero del exmandatario durante varias horas, habría sucedido uno de estos episodios. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, aseguró Leyva en una comunicación de abril de 2025.