El boom del running en Colombia toma cada vez más fuerza; así está el panorama

Correr dejó de ser una actividad exclusivamente deportiva para convertirse en un fenómeno que transforma las calles, los hábitos y la economía en Colombia. Según registros de varios portales especializados en atletismo, el país tiene 266 carreras programadas en 2026. Esta cifra refleja la expansión de una práctica que reúne a corredores aficionados y profesionales.

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Bogotá es uno de los principales escenarios de este crecimiento, con 33 carreras al año. Le siguen Medellín, con 18; Cali, con 14; Barranquilla, con 9; Bucaramanga y Cartagena, con 7 cada una; Cúcuta, Neiva y Valledupar, con 6; e Ibagué, con 5. Estas cifras corresponden al ranking recopilado entre varias páginas aficionadas que le llevan el pulso a esta práctica en el país.

Algunos corredores que participaron en una de las ediciones anteriores de la Run Tour Avianca. Foto: Avianca

El impacto también se refleja en las grandes competencias. La Media Maratón de Bogotá reunió a 42.000 atletas en su edición de 2026 y sus organizadores han destacado el movimiento económico y la generación de empleo asociados al evento.

La tendencia trasciende las fronteras. En la Maratón de Nueva York de 2025, 350 colombianos cruzaron la meta, frente a 60 de 2005, un aumento aproximado de 483 por ciento.

El auge del running combina bienestar, retos personales, comunidad y turismo deportivo. Detrás de cada carrera crece también un ecosistema de entrenadores, clubes, marcas, organizadores y comercios. Más que una moda pasajera, correr se consolida como una práctica masiva que gana espacio en la vida cotidiana de los colombianos.

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1. El calendario nacional

266 carreras atléticas en Colombia durante 2026.

Más de 70 ciudades y municipios incluidos en el listado recopilado.

2. Bogotá, epicentro del running

- 33 carreras atléticas al año en la ciudad.

- Más de 250.000 asistentes anuales a competencias atléticas, según el IDRD.

- 42.000 atletas corrieron la Media Maratón de Bogotá en 2026.

- Más de $50.000 millones en ingresos reportó la Media Maratón de Bogotá de 2025.

- Más de 4.300 empleos asociados a la Media Maratón de Bogotá de 2025.

- Más de 945.000 corredores acumulados en las primeras 24 ediciones de la Media Maratón de Bogotá.

3. Las ciudades con más carreras en Colombia

Bogotá: 33 carreras

Medellín: 18 carreras

Cali: 14 carreras

Barranquilla: 9 carreras

Bucaramanga: 7 carreras

Cartagena: 7 carreras

Cúcuta: 6 carreras

Neiva: 6 carreras

Valledupar: 6 carreras

Ibagué: 5 carreras

4. ¿Cuántas personas corren en Colombia?

3,4 millones de personas practican running en el país.

39,6 % participa en al menos tres carreras al año.

34,6 % participa en cuatro a seis competencias.

5. Colombia en el mapa del running internacional

Finalistas colombianos en la Maratón de Nueva York:

2005: 60 finalistas

2025: 350 finalistas

Aumento: 483 %

6. América Latina en la Maratón de Nueva York

Países con más finalistas en 2025:

México: 1.460

Brasil: 918

Colombia: 350

Argentina: 323

Rep. Dominicana: 184

Costa Rica: 171

Perú: 159

Venezuela: 148

Ecuador: 143

Chile: 126

7. ¿Qué mueve las carreras?

-Turismo deportivo: las competencias atraen participantes de otras ciudades y países, con efectos sobre hotelería, gastronomía y transporte.

- Comercio local: tiendas deportivas, restaurantes y otros servicios reciben el flujo de corredores y acompañantes.

- Empleo: los grandes eventos generan oportunidades laborales en logística, producción, seguridad, montaje y servicios.

- Comunidades: crecen los clubes, grupos de entrenamiento y redes sociales alrededor