El boom del running en Colombia toma cada vez más fuerza; así está el panorama

Correr dejó de ser una actividad exclusivamente deportiva para convertirse en un fenómeno que transforma las calles, los hábitos y la economía en Colombia. Según registros de varios portales especializados en atletismo, el país tiene 266 carreras programadas en 2026. Esta cifra refleja la expansión de una práctica que reúne a corredores aficionados y profesionales.
Bogotá es uno de los principales escenarios de este crecimiento, con 33 carreras al año. Le siguen Medellín, con 18; Cali, con 14; Barranquilla, con 9; Bucaramanga y Cartagena, con 7 cada una; Cúcuta, Neiva y Valledupar, con 6; e Ibagué, con 5. Estas cifras corresponden al ranking recopilado entre varias páginas aficionadas que le llevan el pulso a esta práctica en el país.
El impacto también se refleja en las grandes competencias. La Media Maratón de Bogotá reunió a 42.000 atletas en su edición de 2026 y sus organizadores han destacado el movimiento económico y la generación de empleo asociados al evento.
La tendencia trasciende las fronteras. En la Maratón de Nueva York de 2025, 350 colombianos cruzaron la meta, frente a 60 de 2005, un aumento aproximado de 483 por ciento.
El auge del running combina bienestar, retos personales, comunidad y turismo deportivo. Detrás de cada carrera crece también un ecosistema de entrenadores, clubes, marcas, organizadores y comercios. Más que una moda pasajera, correr se consolida como una práctica masiva que gana espacio en la vida cotidiana de los colombianos.
1. El calendario nacional
266 carreras atléticas en Colombia durante 2026.
Más de 70 ciudades y municipios incluidos en el listado recopilado.
2. Bogotá, epicentro del running
- 33 carreras atléticas al año en la ciudad.
- Más de 250.000 asistentes anuales a competencias atléticas, según el IDRD.
- 42.000 atletas corrieron la Media Maratón de Bogotá en 2026.
- Más de $50.000 millones en ingresos reportó la Media Maratón de Bogotá de 2025.
- Más de 4.300 empleos asociados a la Media Maratón de Bogotá de 2025.
- Más de 945.000 corredores acumulados en las primeras 24 ediciones de la Media Maratón de Bogotá.
3. Las ciudades con más carreras en Colombia
Bogotá: 33 carreras
Medellín: 18 carreras
Cali: 14 carreras
Barranquilla: 9 carreras
Bucaramanga: 7 carreras
Cartagena: 7 carreras
Cúcuta: 6 carreras
Neiva: 6 carreras
Valledupar: 6 carreras
Ibagué: 5 carreras
4. ¿Cuántas personas corren en Colombia?
3,4 millones de personas practican running en el país.
39,6 % participa en al menos tres carreras al año.
34,6 % participa en cuatro a seis competencias.
5. Colombia en el mapa del running internacional
Finalistas colombianos en la Maratón de Nueva York:
2005: 60 finalistas
2025: 350 finalistas
Aumento: 483 %
6. América Latina en la Maratón de Nueva York
Países con más finalistas en 2025:
México: 1.460
Brasil: 918
Colombia: 350
Argentina: 323
Rep. Dominicana: 184
Costa Rica: 171
Perú: 159
Venezuela: 148
Ecuador: 143
Chile: 126
7. ¿Qué mueve las carreras?
-Turismo deportivo: las competencias atraen participantes de otras ciudades y países, con efectos sobre hotelería, gastronomía y transporte.
- Comercio local: tiendas deportivas, restaurantes y otros servicios reciben el flujo de corredores y acompañantes.
- Empleo: los grandes eventos generan oportunidades laborales en logística, producción, seguridad, montaje y servicios.
- Comunidades: crecen los clubes, grupos de entrenamiento y redes sociales alrededor