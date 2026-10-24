Una hamburguesa que se resiste a desaparecer: Presto cambia de dueños y sigue viva

Después de tres años de dificultades financieras y cuando parecía inevitable su desaparición, la cadena de hamburguesas Presto encontró un comprador: el Grupo Nutresa, que forma parte del Grupo Gilinski.

Presto aclaró si sus restaurantes seguirán abiertos tras entrar en liquidación judicial

La decisión se tomó luego de que se conociera que el pasado 13 de octubre Franquicias y Concesiones S. A. S. (Frayco), empresa responsable de la operación de Presto, había entrado en liquidación judicial tras incumplir los compromisos adquiridos con sus acreedores.

De La Espriella reveló detalles de cómo se dio la operación que salvó a Presto: “Mi agradecimiento al Grupo Nutresa”

El acuerdo de compra comprende la marca y su unidad económica productiva, incluidos los restaurantes, la planta y los centros de producción. La operación permitirá mantener funcionando los establecimientos mientras el nuevo propietario prepara un plan de recuperación.

La noticia fue celebrada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró en su cuenta de X que la compra permitirá preservar 700 empleos, equivalentes al ciento por ciento de los puestos de trabajo de Presto, además de garantizar la continuidad del negocio. El primer mandatario aseguró que “desde el Gobierno pusimos todo nuestro empeño para hacer posible esta operación en cuestión de horas”.

La empresa, en un comunicado, agradeció a Nutresa, al presidente y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades: “Presto es mucho más que hamburguesas: son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer”.

Con Presto, Grupo Nutresa ratifica su apuesta por las marcas que nacen y crecen en Colombia. Recientemente, adquirió la cadena de heladerías Mimo’s. Foto: Suministrado a SEMANA API

Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa, afirmó que la intención es darle un nuevo impulso a la compañía. Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor, del conglomerado, explicó que Presto conservará su identidad y operará de manera independiente, sin fusionarse con El Corral, otra de las marcas de la organización empresarial.

Crónica de una crisis

El rescate llega después de varios intentos fallidos por recuperar las finanzas de Presto. En julio de 2023, Frayco se acogió a la Ley 1116 de 2006 para reorganizar sus obligaciones y evitar la liquidación.

Dux, del Grupo Nutresa, y Tennis se unen para convertir empaques de galletas en bonos de $15.000

El aumento de los costos de los alimentos, las elevadas tasas de interés, la menor capacidad de consumo de los hogares y las consecuencias de la pandemia deterioraron su flujo de caja. A estas dificultades se sumó el costo de sostener una amplia red de restaurantes en un mercado cada vez más competido.

En abril de 2026 pareció abrirse una salida. La Superintendencia de Sociedades confirmó un acuerdo respaldado por el 81,39 por ciento de los acreedores, que contemplaba atender pasivos por 31.000 millones de pesos durante seis años, después de acordar importantes reducciones de capital adeudado.

No obstante, el alivio duró poco. El 30 de septiembre, la propia empresa solicitó su liquidación al reconocer que había perdido la capacidad de mantenerse como negocio en marcha. La caída del flujo de caja y el incumplimiento de nuevas obligaciones llevaron a la Superintendencia a decretar la liquidación.

Presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski. Foto: Suministrado a SEMANA API

El ranking de las 5.000 empresas más grandes del país, que anualmente publica Dinero, muestra que antes de la pandemia, en 2019, Presto estaba en el top 10 de los restaurantes de mayor facturación del país, aunque ya perdía dinero. En 2025, ocupó el puesto 28, con 109.078 millones de pesos en ingresos, que sin embargo fueron 9,2 por ciento superiores a los de 2024. No obstante, el saldo en rojo ya sumaba 6.349 millones.

El deterioro también quedó registrado en sus establecimientos. La operación comprendía más de 100 puntos de venta y hoy tiene 86.

La posibilidad de vender la marca, que ha sido una de las más queridas por los colombianos, como una unidad económica productiva se convirtió entonces en la alternativa para conservar el negocio y obtener recursos destinados a los acreedores. El 20 de octubre, la Superintendencia autorizó mantener la operación durante la liquidación, decisión que abrió el camino para la llegada de Nutresa.

Grupo Nutresa anuncia alianza entre ‘Drácula’ y Westcol para Halloween

“Lo rico es ir a…”

Presto nació en 1981, cuando el Grupo Santo Domingo, a través de Valores Bavaria, abrió su primer restaurante en el barrio Chapinero de Bogotá. Con el tiempo se convirtió en una de las pioneras de las hamburguesas en Colombia.

La crisis económica de finales de los años noventa golpeó su rentabilidad y aumentó las diferencias entre los propietarios y los franquiciados. En 2002, Frayco, constituida por antiguos franquiciados, adquirió el negocio y le dio continuidad.

Una década después, en 2012, la compañía volvió a cambiar de manos cuando el fondo de inversión costarricense Mesoamérica Investment compró Frayco. Durante esa etapa amplió su presencia nacional. Ahora Nutresa será su cuarto propietario.

Presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa. Felipe Baquero. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Recientemente, otras compañías tradicionales han entrado en crisis y han sido salvadas por sus antiguos competidores. Ese es el caso de Almacenes La 14, que logró que algunos de sus puntos y cientos de empleos pasaran a manos del Grupo Éxito, pero, a diferencia de Presto, La 14 no consiguió conservar su operación bajo la misma marca.

En el caso de la cadena de hamburguesas, su nuevo propietario no solo busca conservar la marca, sino que opere de manera independiente, con identidad y propuesta de valor propias.

Esto teniendo en cuenta que sus hamburguesas clásicas y productos como el sándwich de jamón y queso o el pie de manzana le dieron un lugar propio en el mercado. De igual manera, su “salsa Presto” forma parte central de su identidad y, en alguna forma, de la colombianidad.

Sello Rojo, del Grupo Nutresa, lleva su celebración del Día Internacional del Café a más de 20 municipios

“En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto forma parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado. Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”, afirmó Gilinski.

Más hamburguesas

Presto pertenecerá al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, que, además de El Corral, agrupa marcas como El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s.

El Grupo Nutresa concretó la compra de la marca y la unidad económica productiva de Presto, garantizando la continuidad de la tradicional cadena de hamburguesas en el mercado nacional. Foto: Suministrado a SEMANA API

“Presto se ganó un lugar en el corazón de los colombianos. Sus hamburguesas originales, su icónica salsa y ese sabor que muchos reconocen desde el primer bocado son un patrimonio que vamos a cuidar. Queremos proyectar la marca hacia el futuro con una propuesta que mantenga su identidad y ofrezca experiencias a la altura de lo que hoy esperan los consumidores. El objetivo es reconectar con quienes crecieron con la marca y ganarnos la preferencia de las nuevas generaciones”, señaló Baquero.

Con esta compra también se intensifica la competencia en el mercado de hamburguesas, una categoría en la que participan grandes cadenas internacionales, marcas locales y restaurantes independientes. El Corral encabeza el sector y le siguen McDonald’s y Burger King. A ellos se suman varias cadenas domésticas y el boom de las hamburguesas artesanales.

Grupo Nutresa alcanza un ebitda de $ 2 billones, creciendo un 32 % en el primer semestre de 2026

Asimismo, la hamburguesa es un plato cada vez más demandado en el país. Cifras de Euromonitor indican que entre 2018 y 2023 las ventas de este alimento aumentaron 81,8 por ciento en Colombia, mientras el número de establecimientos creció 7,2 por ciento.

La compra de Presto abre una nueva oportunidad para sus empleados, sus clientes y la economía nacional. Como dijo el presidente De La Espriella: salvar empresas y generar oportunidades es una forma de construir país.