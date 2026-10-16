Presto en quiebra: esto pasará con la cadena de comidas rápidas que se va a liquidación

La reconocida cadena de comidas rápidas Presto atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia empresarial.

Definen el futuro de Presto, la famosa cadena de hamburguesas que estaba cerca de la quiebra: 31.000 millones en deudas

Caracol Radio publicó el documento mediante el cual la Superintendencia de Sociedades ordenó la terminación de su acuerdo de reorganización y la apertura de un proceso de liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., empresa responsable de la operación de la marca en Colombia.

De acuerdo con el auto emitido el 13 de octubre de 2026, la decisión se tomó después de que la compañía manifestara dificultades para continuar con su actividad comercial y cumplir sus obligaciones. El documento señala que la disminución del flujo de caja y los retrasos en el pago de gastos de administración motivaron la solicitud de liquidación presentada por la sociedad.

#PRIMICIA | Presto, el reconocido restaurante, entró en quiebra y se va a liquidación. La liquidadora designada por la @ssociedades busca vender la compañía para que no cierren los establecimientos Vía: @LuisaMercadoD https://t.co/IDRILg9NqB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2026

La situación representa un nuevo capítulo en la crisis financiera que enfrenta la cadena, que en 2023 había ingresado a un proceso de reorganización empresarial con el propósito de superar sus dificultades económicas, reorganizar sus deudas y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la empresa no logró mantener las condiciones necesarias para continuar bajo ese mecanismo de recuperación.

La apuesta es vender la compañía y preservar los establecimientos

Según la información compartida por el medio citado, la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades busca encontrar un comprador para la compañía, con el objetivo de evitar que la liquidación termine en el cierre de sus restaurantes.

Esta alternativa podría permitir que la operación continúe bajo una nueva administración, siempre que se concrete una negociación viable y se cumplan las condiciones correspondientes dentro del proceso judicial.

La búsqueda de un comprador resulta clave para proteger el valor comercial de la empresa, su marca y su red de establecimientos, además de reducir el impacto que tendría un eventual cierre sobre sus trabajadores, proveedores y demás actores vinculados al negocio.

Fachada Supersociedades Foto: Supersociedades

En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades había informado que Presto buscaba preservar 694 empleos directos y mantener en funcionamiento 180 puntos de venta en el país, en el marco del acuerdo de reorganización que había sido confirmado en ese momento.

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¿Qué pasará con Presto?

Por ahora, el futuro de la cadena dependerá de las alternativas que se logren concretar durante la liquidación judicial. Aunque el proceso busca organizar la venta de los activos y atender las obligaciones pendientes conforme a la ley, la posibilidad de vender la compañía abre una puerta para intentar mantener viva la operación.