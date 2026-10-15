Este popular medicamento está siendo falsificado y es un riesgo para la salud: podría estar en su posesión

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria preventiva de carácter urgente para todo el territorio colombiano.

Invima alertó por famoso bloqueador utilizado en el país; lote del producto fue falsificado

La medida responde a la confirmación de actos de falsificación y venta ilegal del medicamento Buscapina Compositum NF tabletas recubiertas, específicamente identificado con el lote F0537A.

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La irregularidad fue puesta en conocimiento de la autoridad por la firma titular del registro sanitario en Colombia, Opella Healthcare Colombia S.A.S., luego de adelantar los análisis de laboratorio y las verificaciones de empaque correspondientes.

De acuerdo con la información técnica suministrada por la empresa farmacéutica, el producto genuino amparado bajo dicho lote fue elaborado originalmente con una fecha de vencimiento fijada para julio de 2021 (07/21). Al haber expirado hace más de cinco años, la firma confirmó que el lote auténtico no está disponible en los canales de distribución autorizados.

Invima pide suspender el uso del lote F0537A de Buscapina® Compositum por grave falsificación. Foto: Invima

No obstante, en las muestras fraudulentas detectadas en el mercado informal se observan fechas modificadas que marcan fabricación en 07/23 y vencimiento en 07/26, junto con variaciones en el color de las artes, tipografías alteradas y desalineación en los fondos de las cajas.

Riesgos para la salud, canales ilegales y medidas de control

La entidad reguladora advirtió que la venta y consumo de estas unidades fraudulentas supone un grave riesgo de seguridad clínica y toxicológica para la población.

Al tratarse de un producto sin trazabilidad ni control de calidad, el Invima señaló que los usuarios se exponen a la ausencia del efecto terapéutico esperado, la aparición de reacciones alérgicas agudas, convulsiones, o incluso episodios de toxicidad hepática y renal aguda debido a la eventual presencia de contaminantes, metales pesados o dosis no declaradas de principios activos.

Invima pide suspender el uso del lote F0537A de Buscapina® Compositum por grave falsificación. Foto: Invima

Frente a esta coyuntura, la autoridad sanitaria instó a la comunidad a verificar el número de registro sanitario de los fármacos en las plataformas oficiales antes de consumirlos. Asimismo, ordenó las siguientes instrucciones operativas de obligatorio cumplimiento:

Para la ciudadanía: Suspender de manera inmediata el consumo del lote F0537A, reportar posibles eventos adversos en la plataforma VigiFlow o al correo electrónico institucional del Invima y evitar la compra de insumos médicos en redes sociales o cadenas de mensajería.

Suspender de manera inmediata el consumo del lote F0537A, reportar posibles eventos adversos en la plataforma VigiFlow o al correo electrónico institucional del Invima y evitar la compra de insumos médicos en redes sociales o cadenas de mensajería. Para Secretarías de Salud e IPS: Desplegar operativos de inspección, vigilancia y control en farmacias, droguerías y puntos de venta para decomisar el lote falsificado, gestionar su destrucción e informar a la Red Nacional de Farmacovigilancia.

Las autoridades recordaron que los establecimientos comercializadores que distribuyan este lote alterado quedarán sujetos a severas sanciones administrativas y medidas sanitarias de seguridad.