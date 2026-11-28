El 7 de noviembre, el doctor Néstor Sandoval se convirtió en el primer hispanohablante en presidir la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Congénita, una organización internacional que promueve la educación, la investigación y la cooperación entre profesionales dedicados a la cirugía cardíaca pediátrica y congénita.

Líder de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de LaCardio, recibe esta designación como un reconocimiento a la medicina colombiana y, sobre todo, como una responsabilidad con los pacientes, sus familias y la comunidad científica internacional. “Es un gran honor, pero yo creo que es un logro de la comunidad médica de nuestro país. Colombia siempre ha tenido muy buena medicina, tiene una muy buena cardiología pediátrica, y, en el campo de la sociedad mundial de cirugía, Colombia se ha caracterizado”, explica.

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Desde LaCardio, Néstor Sandoval lidera el equipo de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, una labor que combina excelencia médica, investigación y trabajo multidisciplinario para ofrecer nuevas oportunidades de vida a niños con enfermedades del corazón. Foto: LaCardio

Sandoval es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cirugía general y cirugía cardiovascular de esa institución y fellow en cirugía cardiovascular pediátrica de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Desde 2006 se desempeña como cirujano cardiovascular y ha liderado el Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Fundación Cardioinfantil. También es profesor titular de Cirugía de la Universidad del Rosario y ha ocupado diferentes responsabilidades en organizaciones científicas nacionales e internacionales.

Su llegada a la presidencia representa, además, una oportunidad para que Colombia tenga mayor presencia en las discusiones científicas que buscan transformar la atención de los niños con cardiopatías. Sin embargo, el especialista es consciente de que el cargo trasciende el reconocimiento personal. Su propósito es contribuir a que la formación, la experiencia y los avances de la especialidad puedan llegar a lugares donde las posibilidades de recibir atención oportuna todavía son limitadas.

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Mapa desigual

Casi el 80 % de las muertes por malaria en la Región de África se produjeron en niños menores de cinco años. Foto: Getty Images

Una de las principales banderas de su presidencia será fortalecer la cooperación con los países que tienen mayores dificultades para atender a los niños con enfermedades cardíacas. “Yo tengo que promover y trabajar por mi país, trabajar por Latinoamérica, pero también tenemos que trabajar por el resto, con los países más pobres. En África, la cantidad de cirujanos por millón de habitantes es muy reducida. En cuanto al número de centros, realmente parece increíble que existan tan pocos de ellos. Y allá también tenemos que llegar”, afirma.

Para avanzar en ese propósito, la sociedad desarrolla congresos, seminarios, encuentros virtuales y espacios de intercambio académico. “Nosotros reunimos estas sociedades europeas y americanas para que todos los países que tienen mejores opciones puedan ayudar a expandir este conocimiento. Pero no solo eso: también lograr que personas de países de bajos recursos puedan acceder a grandes centros para que aprendan, vean, evalúen y mejoren los conocimientos”, explica.

En Colombia, el desafío también es considerable. De acuerdo con las estimaciones que presenta Sandoval, uno de cada 100 niños que nace tiene una enfermedad del corazón. Si se tiene en cuenta que el país registraba alrededor de 800.000 nacimientos anuales, aunque la cifra ha disminuido, el especialista calcula que cada año llegan al mundo aproximadamente 4.000 niños con alguna cardiopatía congénita.

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Especial Corazón, Fundación Cardioinfantil Foto: Cortesía Fundación Cardioinfantil

De ese universo, cerca de la mitad podría necesitar algún tipo de intervención quirúrgica durante su primer año de vida. Sin embargo, el país estaría realizando, en el mejor de los casos, unas 2.000 cirugías cardíacas pediátricas anuales. “En Colombia tenemos una gran necesidad de cirugía cardíaca”, advierte.

No todas las cardiopatías tienen el mismo comportamiento ni requieren procedimientos iguales. Algunas intervenciones permiten corregir completamente la alteración y ofrecerles a los pacientes la posibilidad de llevar una vida normal. Otras son paliativas: buscan mejorar las condiciones de un corazón que no puede repararse por completo, como ocurre en determinados casos de corazón univentricular. Estos niños pueden necesitar nuevas intervenciones y controles durante toda la vida.

Llegar a tiempo

Gracias al programa Salve una Vida se ha brindado atención cardiovascular a niños de zonas con baja cobertura. Esta iniciativa es respaldada por Servibanca. Foto: Cortesía Fundación Cardioinfantil.

Para el especialista, una de las principales dificultades de la atención en Colombia está en el acceso. “Las personas de menores recursos son aquellas que más difícilmente tienen acceso, porque, si viven en una ciudad intermedia, no siempre esa ciudad va a tener un servicio de cirugía cardíaca. Si la persona logra llegar a ese centro de salud donde atienden a su hijo y necesita una cirugía de alta complejidad, ahí tiene otra barrera muy importante porque es el costo”, explica.

En ese escenario, los programas de responsabilidad social adquieren una importancia particular. Sandoval destaca el trabajo de la Fundación Cardioinfantil, donde se realizan más de un centenar de cirugías gratuitas al año para niños que necesitan estos procedimientos. Además, mediante brigadas médicas, los equipos se desplazan a distintas regiones a fin de identificar pacientes y facilitarles el acceso a una valoración especializada.

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A juicio de Sandoval, el éxito de una intervención no puede medirse únicamente por la supervivencia del paciente durante el procedimiento o por el momento en que recibe el alta hospitalaria. Los niños necesitan medicamentos, consultas, controles periódicos y acompañamiento para evitar complicaciones. Es una responsabilidad que se extiende a lo largo de los años y adquiere una complejidad especial cuando las familias viven lejos de los centros especializados.

En Colombia, uno de cada 100 niños nace con una cardiopatía congénita. Foto: Getty Images/iStockphoto

El seguimiento longitudinal, como se conoce al acompañamiento continuo del paciente, es uno de los asuntos que más le preocupan. En la Fundación Cardioinfantil, las brigadas permiten mantener contacto con algunas comunidades y orientar a las familias para que accedan a controles gratuitos. La institución realiza entre 14 y 16 jornadas en diferentes regiones. Sin embargo, el propio especialista reconoce que estas actividades son apenas una ayuda frente a una necesidad mucho mayor. “Nadie se imagina lo que es tener un niño enfermo de cualquier enfermedad, pero una enfermedad del corazón es todavía más complicada”.

De cara a 2028, Sandoval espera entregar una sociedad fortalecida en sus dimensiones científica, humana y financiera. Entre sus principales apuestas está la reunión regional conjunta que tendrá lugar en Cartagena en junio de 2027. El encuentro permitirá convocar especialistas de América Latina, con la participación de expertos internacionales y espacios de formación e intercambio.

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La idea es que esta experiencia sea un punto de partida para ampliar las actividades científicas en otras regiones, particularmente en África, donde las necesidades siguen siendo enormes. “Si nosotros llegamos a Liverpool, que es cuando se entrega la presidencia en 2028, habiendo hecho un evento científico para América Latina y, ojalá, uno para la región del África, creo que hemos hecho lo mayor posible por las comunidades más necesitadas del planeta”, afirma.

Su propósito también está ligado a la institución que ha respaldado su trayectoria y al equipo con el que trabaja diariamente, como LaCardio. “Una persona independiente no llega a esta presidencia tan especial”, concluye. Su desafío será convertir ese reconocimiento internacional en oportunidades concretas para los profesionales y, especialmente, para los niños que necesitan una cirugía cardíaca.