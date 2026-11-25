Las alertas por mala calidad del aire en Bogotá reavivaron la preocupación por los efectos de la contaminación en la salud. Según cifras del Ministerio de Salud, la EPOC causó 17.500 muertes en Colombia durante 2025.

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El peligro que entra con cada respiración

Aunque muchas personas relacionan las enfermedades pulmonares con el consumo de cigarrillo, la contaminación ambiental también representa un riesgo para los pulmones.

La exposición prolongada al material particulado puede desencadenar procesos inflamatorios y favorecer el desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas.

La advertencia cobra relevancia ante las recientes alertas por deterioro de la calidad del aire en varias localidades de Bogotá, donde se registraron niveles elevados de material particulado.

El médico internista Hugo Fajardo, del Hospital Universitario Nacional, consultado por Nueva EPS, explicó que estas partículas son tan pequeñas que pueden ingresar fácilmente al sistema respiratorio y generar consecuencias que van más allá de los pulmones.

“El material particulado está compuesto por partículas muy pequeñas que ingresan fácilmente a los pulmones, provocando procesos inflamatorios que pueden derivar en enfermedades como la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Además, se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, entre ellas el infarto agudo de miocardio y los síndromes coronarios agudos”, explicó el especialista.

Tradicionalmente, el tabaquismo y la exposición al humo producido por la combustión de leña en los hogares han sido identificados como factores de riesgo para desarrollar EPOC.

Sin embargo, la contaminación ambiental también se ha convertido en un factor importante en el desarrollo de estas patologías.

Así lo advirtió Fajardo, quien señaló que respirar aire contaminado de manera frecuente puede tener consecuencias importantes para la salud.

El impacto tampoco se limita al sistema respiratorio. La exposición a contaminantes atmosféricos se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, entre ellas el infarto agudo de miocardio y los síndromes coronarios agudos.

Entre las principales fuentes de contaminación se encuentran las emisiones de vehículos que utilizan combustibles fósiles, la alta densidad poblacional de las ciudades y la cercanía entre zonas residenciales e industriales.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras de mortalidad.

Según los datos del Ministerio de Salud citados por Nueva EPS, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ocasionó 17.500 muertes en Colombia durante 2025.

La exposición al material particulado puede afectar los pulmones. Foto: GETTY IMAGES vía BBC.

¿Cómo proteger sus pulmones?

Ante este panorama, el especialista consultado por Nueva EPS insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas y atender las recomendaciones de las autoridades.

Estas son algunas de las acciones que pueden ayudar a reducir los riesgos:

Utilizar tapabocas: cuando las autoridades lo recomienden, puede ayudar a disminuir la inhalación de partículas contaminantes.

cuando las autoridades lo recomienden, puede ayudar a disminuir la inhalación de partículas contaminantes. Consultar al médico: las personas con antecedentes de tabaquismo o exposición frecuente al humo y a contaminantes ambientales deben acudir a una valoración médica.

las personas con antecedentes de tabaquismo o exposición frecuente al humo y a contaminantes ambientales deben acudir a una valoración médica. Reconocer las señales de alerta: la tos persistente, la dificultad para respirar, la sensación de ahogo o el empeoramiento de enfermedades respiratorias preexistentes requieren atención médica.

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En caso de presentar estos síntomas, es importante consultar oportunamente a los servicios de salud.

La contaminación del aire no es solamente un problema ambiental. Sus efectos pueden comprometer la salud pulmonar y cardiovascular, incluso en personas que no consumen cigarrillo.

Por eso, atender las alertas y adoptar medidas de prevención resulta fundamental para reducir los riesgos.