Después de varios meses de retrasos y jornadas de protesta, 1.706 trabajadores de Asmet Salud recibirán una noticia esperada: la EPS comenzará este miércoles 25 de noviembre el pago de los salarios que les adeuda, tras un acuerdo con el sindicato y el Ministerio del Trabajo.

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¿Qué salarios pagará Asmet Salud?

El compromiso contempla el pago de la totalidad de la nómina pendiente correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2026.

También incluye los aportes al sistema de seguridad social de esos mismos meses.

El acuerdo fue alcanzado entre Asmet Salud EPS, el sindicato Sindisalud-Asmet y el Ministerio del Trabajo, luego de una mesa de diálogo social que se desarrolló entre septiembre y noviembre.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó el alcance de lo pactado y señaló que el resultado representa un alivio para los empleados y sus familias.

“Hoy damos una buena noticia a 1.706 trabajadores del sector salud y sus familias, quienes podrán recuperar la tranquilidad económica de sus hogares”, afirmó la funcionaria.

#Actualidad | El Ministerio de Trabajo (@MintrabajoCol) anunció que 1.706 trabajadores de la EPS Asmet Salud recibirán sus salarios atrasados. Hoy comenzarán los pagos de la nómina y aportes a seguridad social. https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/3BdQlBCnUe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026

Los trabajadores venían reclamando el pago

La noticia se conoce después de varios días de inconformidad entre los empleados de la EPS.

El sindicato Sindisalud-Asmet convocó una jornada de protesta pacífica entre el 23 y el 25 de noviembre, ante los retrasos salariales y el incumplimiento de compromisos de pago que, según la organización, debían cumplirse el 20 de noviembre.

Liliana Londoño, representante sindical, explicó a Caracol Radio que las dificultades no se limitan a los salarios.

También existen obligaciones pendientes con trabajadores y extrabajadores, entre ellas vacaciones, comisiones, viáticos y liquidaciones.

“Desde hace más de un año los trabajadores de ASMET SALUD EPS venimos enfrentando retrasos reiterados en el pago de nuestros salarios, situación que ha afectado nuestra estabilidad económica, familiar y laboral”, manifestó Londoño.

El sindicato también recordó que el salario es fundamental para cubrir necesidades básicas de los hogares.

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En su pronunciamiento señaló: “Del salario dependen la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el transporte de nuestros hogares”.

Hay una precisión importante para los trabajadores: el anuncio divulgado contempla los salarios y aportes a seguridad social de julio, agosto y septiembre de 2026.

No establece una fecha para el pago de otras obligaciones laborales, como vacaciones, comisiones, viáticos o liquidaciones, que también han sido reclamadas por el sindicato.

Por ahora, el compromiso anunciado representa un avance para los 1.706 empleados que esperan recibir los salarios pendientes, aunque el cumplimiento de las demás obligaciones laborales continúa siendo un asunto por resolver.