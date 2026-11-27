La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó este viernes 27 de noviembre que fortaleció las acciones de verificación sobre la entrega efectiva de medicamentos, la realización de procedimientos y la asignación de citas priorizadas en el Plan de Choque definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Para identificar las barreras de acceso persistentes y orientar las medidas de inspección y vigilancia, la entidad realiza cruces entre los reportes de cumplimiento entregados por las EPS al MinSalud y las reclamaciones presentadas por los usuarios.

Llamadas aleatorias y balance de las reclamaciones entre octubre y noviembre

Como parte de esta estrategia, desarrollada en dos frentes de trabajo, la Supersalud efectúa llamadas telefónicas aleatorias a los pacientes para comprobar si recibieron efectivamente sus medicamentos, si se practicaron los procedimientos ordenados y si sus tratamientos tienen continuidad.

Supersalud amplía vigilancia sobre 311.796 reclamaciones en 12 patologías priorizadas como cáncer, VIH y salud mental. Foto: Supersalud

Paralelamente, el ente de control analizó el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) radicadas entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre de 2026. El análisis arrojó los siguientes indicadores:

Efectividad tras la atención: el 95,5 % de los usuarios que recibieron la atención completa no volvió a radicar reclamaciones posteriores ante la Supersalud.

el 95,5 % de los usuarios que recibieron la atención completa no volvió a radicar reclamaciones posteriores ante la Supersalud. Entrega de medicamentos: en el caso específico de los fármacos, el 98,77 % de los pacientes no registró nuevas quejas después de recibir la entrega.

Vigilancia ampliada sobre 311.796 PQRD de las 12 patologías priorizadas

La Superintendencia precisó que el seguimiento abarca las 12 patologías priorizadas —entre ellas cáncer, VIH y afecciones de salud mental— y no se restringe a la población focalizada inicialmente en el plan de choque, pues extiende su cobertura a todos los usuarios del sistema que padecen estas enfermedades y enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud.

Supersalud amplía vigilancia sobre 311.796 reclamaciones en 12 patologías priorizadas como cáncer, VIH y salud mental. Foto: Supersalud

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre de 2026, la entidad contabilizó un universo total de 311.796 reclamaciones asociadas a estas 12 patologías:

Reclamaciones cerradas: 229.218 casos, equivalentes al 73,5 % del total.

229.218 casos, equivalentes al del total. Reclamaciones abiertas: 82.578 casos, que representan el 26,5 % restante.

82.578 casos, que representan el restante. Cohorte del Plan de Choque: dentro del total identificado, 61.190 PQRD (el 19,6 %) corresponden específicamente a los usuarios incluidos en la cohorte del Plan de Choque.

Con estos resultados, la Supersalud busca validar los avances del plan ministerial, focalizar mesas de trabajo con los distintos actores del sistema de salud para eliminar los obstáculos detectados y fortalecer los procesos de inspección y vigilancia.