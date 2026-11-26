Luego de publicar un proyecto para reducir del 90 % al 80 % el giro directo a hospitales, el Ministerio de Salud profundizó en las razones de esa apuesta.

La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, señaló dificultades que ha generado el incremento de ese porcentaje decretado por el gobierno Petro y aseguró que su iniciativa busca corregirlas.

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La propuesta de un nuevo cambio en las reglas de distribución de los recursos de la salud comienza a generar controversia en Colombia. El Ministerio de Salud publicó un borrador de decreto que busca reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de giro directo que deben cumplir determinadas EPS para transferir recursos a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías médicas.

MinSalud propone decreto para pasar del 90 % al 80 % en giro directo a la salud. La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, explicó los detalles. Foto: Ministerio de Salud / API /Montaje SEMANA

La iniciativa modificaría las disposiciones del Decreto 930 de 2026, expedido apenas unos meses atrás, cuando se había incrementado ese porcentaje para fortalecer el flujo de dinero hacia los prestadores de servicios de salud.

¿Por qué MinSalud quiere reducir los giros directos?

La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, cuestionó el aumento al 90 % y aseguró que fue una decisión “irresponsable e ilegal del gobierno anterior”. Según explicó, esa modificación generó dificultades para pagar a proveedores que no están habilitados para recibir giros directos, entre ellos quienes suministran pañales, medicamentos, dispositivos médicos y servicios de transporte de pacientes.

También señaló problemas para cumplir los plazos de pago de glosas, atender anticipos relacionados con tutelas y responder por obligaciones tributarias de las EPS.

Desde el Ministerio argumentan que mantener un porcentaje tan elevado limita la liquidez que administran estas entidades para cumplir sus funciones de aseguramiento.

Imagen de referencia de entrega de medicamentos. Foto: Ministerio de Salud / API /Montaje SEMANA

Las tres prioridades que plantea el nuevo decreto

El borrador también propone reorganizar la distribución de los recursos bajo tres prioridades. La primera es garantizar los pagos relacionados con la atención de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, además de los servicios para recién nacidos.

La segunda busca promover modalidades de contratación más eficientes, pues, según Brun, el pago por evento representa actualmente el 70 % de los contratos y sería una de las modalidades más costosas.

Finalmente, se plantea priorizar el pago de las deudas laborales del talento humano en salud.

Imagen de referencia de examen clínico profesional. Foto: Ministerio de Salud / API /Montaje SEMANA

No obstante, la propuesta genera cuestionamientos entre sectores hospitalarios. Algunos representantes de los prestadores consideran que reducir el giro directo podría dificultar el seguimiento al destino de los recursos y disminuir el dinero que llega directamente a las instituciones que atienden a los pacientes.

Por ahora, se trata de un proyecto de decreto publicado para comentarios y no de una modificación definitiva. El debate está abierto en un sector donde los cambios en el flujo de recursos pueden tener consecuencias para hospitales, clínicas, trabajadores y usuarios.