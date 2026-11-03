Rastreo de recursos de la UPC no implica suspensiones de giro directo a clínicas, confirma MinSalud

Con el fin de evitar las confusiones alrededor del mecanismo de control y transparencia sobre el flujo de recursos del sistema de salud colombiano que ha anunciado el gobierno, el Ministerio de Salud aclaró que los giros directos a los hospitales y clínicas continúan sin interrupciones. Es decir, esa especie de rastreo que se hará a los recursos no tiene que ver con una suspensión de los giros directos, como algunos temen.

“El Ministerio de Salud aclara que el giro directo de recursos a hospitales, clínicas y proveedores de servicios y tecnologías en salud continúa sin interrupciones. La Resolución 2493 del 29 de octubre de 2026 únicamente amplía el plazo para implementar un nuevo mecanismo de reporte de información por parte de las EPS a la ADRES”, explicó la entidad que dirige Ana María Vesga.

Noticia en desarrollo...