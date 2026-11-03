Colombia busca oportunidades de cooperación con Asia, Europa, África y el Caribe

Atraer nuevas inversiones es uno de los focos en los que está la mirada de Colombia, a través de la gestión del canciller Omar Bula, quien participa en la XXX Cumbre Iberoamericana, en la que se impulsan nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

La participación de Colombia, en el evento que se adelanta en Madrid (España) implica encuentros con varios países, con los cuales se busca afianzar relaciones comerciales y aprovechar las oportunidades de inversión, al igual que las redes empresariales para impulsar el desarrollo económico de la región.

La expectativa de Bula, según manifestó, es abonar el terreno para “facilitar acuerdos comerciales, nuevas inversiones y mayores oportunidades para nuestros sectores productivos”.

Exportaciones Foto: Jorge Orozco / El País

Los resultados del encuentro sostenido por el canciller podrían empezar a abrir nuevas puertas para el comercio exterior del país. En el mismo, se abordaron oportunidades de cooperación en formación, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional.

Por ejemplo, la Cancillería destacó la incorporación de India, Türkiye, Angola y la Asociación de Estados del Caribe como nuevos observadores de la Conferencia Iberoamericana, lo que amplía las posibilidades de cooperación con Asia, Europa, África y el Caribe.

Así lo sustentó el canciller Bula: “distintas regiones del mundo reconocen cada vez más el valor estratégico del espacio iberoamericano y manifiestan un interés creciente en estrechar sus vínculos con este espacio”.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) está integrada por 193 Estados miembros. Foto: Getty Images

Turno para América Latina

El funcionario también llamó la atención sobre las oportunidades de trabajar de manera conjunta con los países del Caribe frente a desafíos compartidos, especialmente en cambio climático, gestión del riesgo de desastres y transporte marítimo.

Según afirmó Bula, sería clave para los propósitos de potencialización del comercio exterior, que el próximo secretario general de las Naciones Unidas sea de América Latina y el Caribe. “Es nuestro turno. No vamos a esperar 35 o 40 años más para que sea de nuestra región”, afirmó.

Dentro de la agenda del canciller en Madrid hay que destacar los encuentros bilaterales con representantes del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), El Salvador y Haití.

La temática que ha estado presente en dichas reuniones van desde seguridad, pasando por cooperación regional y las relaciones comerciales.

El SELA, por ejemplo, durante un encuentro con Colombia, anunció la preparación de una reunión regional para 2027, centrada en fortalecer la capacidad de respuesta de los países ante los terremotos, a partir de las experiencias sísmicas de países como Venezuela, Panamá y, por supuesto, Colombia.