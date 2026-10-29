¿Qué pistas ha dado el Ejecutivo sobre lo que incluirá la Ley de Ajuste Fiscal?

Hoy se radicará ante el Congreso de la República la esperada Ley de Ajuste Fiscal, con la que el Gobierno busca recortar cerca de $45 billones para la caja del Estado el próximo año.

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Durante el debate público respecto a lo que debe incluir esta ley, algunos jefes de cartera y hasta el mismo vicepresidente han dado algunas pistas de las medidas que puede incluir el proyecto que se debatirá en el Congreso.

¿Cuáles son las pistas?

En una entrevista con Noticias RCN, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló los primeros detalles de lo que incluiría la Ley de Ajuste Fiscal: una reducción progresiva del gravamen del 4x1.000, un desmonte del impuesto al patrimonio y una simplificación tributaria.

Recientemente, durante el evento Góndola 2026, organizado por Fenalco, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, dijo que la ley también contemplará controles a plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon para corregir la disparidad tributaria frente a los comerciantes locales.

Hoy, durante el 32.° Congreso Nacional de la Hotelería de Cotelco, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que se incorporará un régimen de garantías para atraer nuevas inversiones a Colombia, denominado régimen unificado de garantías para la estabilidad del inversionista (RUGE).

¿Qué busca la Ley de Ajuste Fiscal?

El Gobierno busca recortar el gasto público debido a las limitaciones actuales de caja y a la alta proporción de gastos inflexibles ordenados por leyes anteriores.

Con esta ley, el Ejecutivo busca recortar aproximadamente entre 40 y 45 billones de pesos, un equivalente a cerca del 2,2 % del PIB.