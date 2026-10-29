Francisco González es elegido presidente de la Asamblea de Santander

El diputado Francisco Javier ‘Pacho’ González Gamboa, del Partido Liberal, fue elegido este martes presidente de la Asamblea Departamental de Santander para el año 2027, el último del actual periodo constitucional, con el respaldo de las mayorías de la corporación, integrada por 16 diputados.

González asume la presidencia con un propósito central: que los debates, el control político y las ordenanzas tengan en cuenta tanto a Bucaramanga y su área metropolitana como a los municipios de provincia.

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“Gracias a Dios y a mis compañeros diputados por esta confianza. Santander no es solo Bucaramanga: desde Tona hasta García Rovira, desde Vélez hasta el Magdalena Medio, cada municipio merece ser escuchado en esta Asamblea. Vamos a trabajar con todas las bancadas, de la mano con la Gobernación y los alcaldes, por nuestro Santander”, dijo.

Su trayectoria explica ese enfoque. Fue concejal de Tona a los 19 años, alcalde de ese municipio en 2012, secretario del Interior de Floridablanca en 2016 y concejal de Bucaramanga en 2020, corporación en la que fue segundo vicepresidente de la mesa directiva.