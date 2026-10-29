Cancillería se pronuncia sobre el accidente en España: “No se reportan ciudadanos colombianos fallecidos ni heridos”

El gobierno colombiano se ha sumado a las manifestaciones de condolencia por la tragedia que hoy enluta a España. “Recibo con profunda tristeza la noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, que ha dejado víctimas mortales y personas heridas.A las familias de quienes perdieron la vida, les expreso mis más sentidas condolencias, mi abrazo solidario y mis oraciones. A los heridos, les deseo una pronta recuperación”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

“El gobierno de Pedro Sánchez debe responder por su colosal negligencia”, el duro editorial de El Mundo por la tragedia de trenes

El primer mandatario ordenó a la Cancillería hacer seguimiento a la posibilidad de que algún colombiano fuera víctima del accidente.

La cancillería emitió un comunicado: “Desde que se conoció el trágico accidente ferroviario en España, el Consulado General Central de Colombia en Madrid, encabezado por la cónsul Paulina Estrada, activó el seguimiento a la emergencia para identificar posibles colombianos afectados y brindar la asistencia consular necesaria. Con corte a las 7:00 a. m. (hora de Colombia) de hoy, 29 de octubre, no se reportan ciudadanos colombianos fallecidos ni heridos.Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, seguimos atentos a la situación y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español”.