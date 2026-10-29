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Cancillería se pronuncia sobre el accidente en España: “No se reportan ciudadanos colombianos fallecidos ni heridos”

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por la tragedia que enluta hoy a España.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 8:01 a. m.
Accidente de trenes en España.
Accidente de trenes en España. Foto: Guardia Civil via AP

El gobierno colombiano se ha sumado a las manifestaciones de condolencia por la tragedia que hoy enluta a España. “Recibo con profunda tristeza la noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, que ha dejado víctimas mortales y personas heridas.A las familias de quienes perdieron la vida, les expreso mis más sentidas condolencias, mi abrazo solidario y mis oraciones. A los heridos, les deseo una pronta recuperación”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

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El primer mandatario ordenó a la Cancillería hacer seguimiento a la posibilidad de que algún colombiano fuera víctima del accidente.

La cancillería emitió un comunicado: “Desde que se conoció el trágico accidente ferroviario en España, el Consulado General Central de Colombia en Madrid, encabezado por la cónsul Paulina Estrada, activó el seguimiento a la emergencia para identificar posibles colombianos afectados y brindar la asistencia consular necesaria. Con corte a las 7:00 a. m. (hora de Colombia) de hoy, 29 de octubre, no se reportan ciudadanos colombianos fallecidos ni heridos.Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, seguimos atentos a la situación y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español”.