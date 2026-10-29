Estos son los temas de la cumbre de comandantes de la Policía citada por el presidente De La Espriella

Tras la reunión citada por el presidente Abelardo De La Espriella a más de 100 comandantes de policía del país, se conoció que serán dos días en los que los oficiales estarán ajustando la estrategia de seguridad a nivel nacional.

De acuerdo con fuentes de la Policía, el encuentro busca consolidar los esfuerzos institucionales en tres ejes: seguridad ciudadana, operaciones de alto impacto contra las estructuras criminales y fortalecimiento de los Bloques de Seguridad Urbana en las principales ciudades del país.

De acuerdo con las fuentes, lo que se buscará es que se repliquen los modelos que se han venido aplicando en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con megaoperativos en contra de las estructuras de crimen urbano.

Es de anotar que en el operativo más reciente en Bogotá, se logró la captura de más de 170 personas, más de 100 allanamientos y la muerte de un presunto delincuente en medio de las acciones de la fuerza pública. El megaoperativo en Bogotá fue encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde, Carlos Fernando Galán.