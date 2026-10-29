“¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia contra su propia esposa entre al Senado a insultar a otra mujer?”

Polémica en el Senado de la República, luego de que en horas de la tarde de este miércoles, 28 de octubre, el caricaturista Julio Cesar González, conocido como Matador, llegara hasta el recinto con una pancarta contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Lo anterior fue rechazado por algunos congresistas, quienes le pidieron al caricaturista que se retirara del lugar.

Matador fuera del Congreso: la avalancha de criticas al caricaturista que ofendió a la primera dama

A propósito, Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca, rechazó a través de X lo ocurrido.

“¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia contra su propia esposa, @Matador000 entre al Senado a insultar a otra mujer? El Congreso debe ser ejemplo, no escenario de misoginia. A la primera dama Ana Lucía Pineda y a todas las mujeres colombianas se les respeta. La violencia de género no tiene cabida en ningún espacio, y menos en el recinto donde se hacen las leyes", dijo Roldán.