Cuatro comunidades indígenas de Mitú estrenan infraestructura para el abastecimiento de agua

Cuatro comunidades indígenas de Mitú, en el departamento del Vaupés, cuentan con nueva infraestructura para acceder al agua mediante sistemas de captación de lluvia, una alternativa que busca responder a las dificultades de abastecimiento en territorios rurales de la Amazonía colombiana.
La iniciativa beneficia a 780 personas de Ceima San Pablo, Santa Marta, Trubón y Piracémo, donde fueron instalados equipos para recolectar, tratar y almacenar el recurso hídrico. Las obras representaron una inversión de $4.590 millones, según informó el Ministerio de Vivienda.
El proyecto contempla tanques con capacidad para almacenar hasta 25.000 litros de agua, filtros para su tratamiento y mecanismos de cloración. También incluye depósitos elevados que facilitan la distribución, además de aljibes que funcionan como fuente complementaria de abastecimiento.
La infraestructura incorpora paneles solares para alimentar los equipos, una característica relevante en zonas donde las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso a servicios básicos y el funcionamiento de sistemas convencionales.
Los recursos provinieron principalmente del Presupuesto General de la Nación, que destinó $3.993 millones. El departamento aportó los $597 millones restantes mediante el Sistema General de Participaciones.
Las intervenciones también incluyeron baños y sistemas sépticos para el manejo de aguas residuales, con el propósito de complementar las soluciones de saneamiento en las comunidades beneficiadas.
De acuerdo con la cartera de Vivienda, la ejecución se desarrolló en dos etapas: primero se habilitaron los sistemas de Ceima San Pablo y Trubón, y posteriormente se completaron las obras en Santa Marta y Piracémo.
El funcionamiento a largo plazo será determinante para garantizar que estas instalaciones se traduzcan en un acceso continuo al agua.