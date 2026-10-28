Política

El procurador Gregorio Eljach reveló problemas de seguridad: “Estaba comprometida mi seguridad y la de mi familia”

Durante una intervención en un evento de la Procuraduría, el funcionario reveló la situación.

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Redacción Semana
28 de octubre de 2026 a las 11:24 a. m.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Durante una intervención en la Procuraduría General de la Nación, Gregorio Eljach, procurador, reveló que él y su familia fueron objeto de amenazas recientemente, por lo que no había vuelto al edificio de la Procuraduría. Expuso la grave situación durante un evento del organismo.

*En desarrollo…