El procurador Gregorio Eljach reveló problemas de seguridad: “Estaba comprometida mi seguridad y la de mi familia”

Durante una intervención en la Procuraduría General de la Nación, Gregorio Eljach, procurador, reveló que él y su familia fueron objeto de amenazas recientemente, por lo que no había vuelto al edificio de la Procuraduría. Expuso la grave situación durante un evento del organismo.

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El procurador Gregorio Eljach aseguró en una reciente declaración que él y su familia fueron amenazados y que su seguridad corría riesgo. Además, señaló que no había vuelto al edificio de la Procuraduría desde hacía cerca de un mes. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/luwDEVIfoE — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026