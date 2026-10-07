Viviendas pueden construirse hasta 50 % más rápido y generar ahorros de hasta 20 % con un sistema constructivo, según Almasa

El nuevo programa de vivienda del Gobierno, Mi Casa Milagro, que reemplaza a Mi Casa Ya, plantea el reto de responder a las necesidades habitacionales de los hogares afectados por el terremoto y avanzar en soluciones de vivienda de bajo costo, especialmente en las zonas rurales.

El programa del Ministerio de Vivienda contempla una primera etapa enfocada en la atención de la emergencia y una segunda fase en la que se proyecta entregar cerca de 7.000 soluciones de vivienda, con especial atención en las zonas rurales. Posteriormente, el Gobierno buscaría avanzar en la recuperación de los inmuebles de más de 25.000 familias afectadas en 498 municipios de 16 departamentos.

En este contexto, Almapanel, un sistema constructivo desarrollado por Almasa, plantea una alternativa para reducir los tiempos de obra. De acuerdo con la empresa, permite construir viviendas hasta un 50 % más rápido y generar ahorros financieros de hasta 20 % frente a otros sistemas, dependiendo de las condiciones específicas de cada proyecto.

La arquitecta Natalia Buitrago, gerente de Almapanel, explica que el sistema, que ya fue presentado al Gobierno, utiliza un proceso semiindustrializado que facilita la instalación de los diferentes componentes y permite construir una vivienda permanente en menos de dos semanas, en promedio, según las características del proyecto.

El sistema cuenta con una estructura de acero que refuerza el panel y mantiene unidas sus diferentes partes. Los muros se fijan a la cimentación aproximadamente cada 30 centímetros, según las especificaciones de cada proyecto, para reducir el riesgo de que se desprendan ante un sismo.

“Sabemos que el reto de Mi Casa Milagro es grande y que se necesitan soluciones que permitan construir rápido y de manera eficiente. Almapanel puede ser una alternativa para lograrlo; el suministro para una casa puede representar una inversión desde los $13 millones, aunque este valor no corresponde al costo total de la vivienda. Queremos poner nuestra experiencia y tecnología a disposición de este programa y trabajar de la mano con el Gobierno para ayudar a que más familias puedan tener una vivienda segura y digna”, puntualiza Buitrago.

Hasta el momento, se han desarrollado más de 200 viviendas con Almapanel, en iniciativas que incluyen proyectos con la Gobernación de Cundinamarca, el Consorcio Vivienda Rural Sur de Bolívar, la reconstrucción de casas VIS en Mocoa y proyectos de casas VIS en Leticia, Amazonas.

El sistema incorpora aproximadamente un 30 % de material reciclado y tiene su origen en el sistema italiano EMMEDUE, basado en paneles de núcleo de poliestireno expandido (EPS) y mallas de acero.