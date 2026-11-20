La iniciativa busca ahorrar 1.050.000 kWh mensuales mediante compromisos de eficiencia energética de al menos 77 empresas en siete departamentos. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026.

Ante los desafíos que enfrenta Colombia para garantizar el suministro de energía eléctrica en los próximos años, una iniciativa del sector privado busca reducir el consumo de electricidad de las empresas y contribuir a aliviar la presión sobre el sistema energético nacional.

Se trata de un programa impulsado por Vértebra y Vital, denominado La Energía que nos Une, que contempla la creación de siete granjas solares virtuales en Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Santander y Córdoba. A diferencia de las instalaciones solares tradicionales, este modelo no contempla la construcción de plantas ni la instalación de paneles, sino que busca alcanzar un ahorro energético equivalente a la generación estimada de estas infraestructuras.

La meta es reducir 1.050.000 kilovatios hora (kWh) al mes, mediante la participación de al menos 77 empresas o sedes empresariales. Cada una de las siete comunidades regionales deberá reunir inicialmente a 11 participantes y alcanzar un ahorro mensual de 150.000 kWh.

De mantenerse este ritmo durante un año, el programa podría representar una reducción de 12,6 millones de kWh en el consumo eléctrico. Según sus promotores, esta cantidad equivale a la generación mensual estimada de siete granjas solares de un megavatio (MW) cada una, cuya construcción requeriría una inversión aproximada de $28.000 millones.