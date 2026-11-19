Finanzas
Abren convocatoria de subsidios de $50 millones para damnificados del sismo: así puede postularse
Las postulaciones se recibirán hasta el 22 de noviembre en la Feria de Vivienda ‘Casa mía’.
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19 de noviembre de 2026 a las 11:39 a. m.
Así puede acceder a los beneficios. Foto: Montaje Semana
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