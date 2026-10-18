Alerta en el MinVivienda: auditoría forense revela irregularidades y obras fantasma en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, encendió las alarmas por los resultados de una auditoría forense que se realizó en la entidad frente a la gestión realizada por gobiernos anteriores.

Se destaparon, uno a uno, los presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Vivienda en el gobierno Petro: “¿Dónde quedó la plata?”

Beltrán confirmó que, desde que la actual administración asumió el liderazgo de la cartera, el pasado 7 de agosto, se inició una revisión detallada de los recursos públicos, que dejó al descubierto tres hallazgos críticos en proyectos de agua y saneamiento básico que están paralizados.

El primer caso corresponde a Riohacha, una ciudad que lleva años esperando soluciones para las inundaciones. En 2021, se firmó un convenio por cerca de 30.000 millones de pesos para construir infraestructura de alcantarillado.

Sin embargo, la auditoría reveló que el avance físico de las obras es del 0 %. A pesar de que el Ministerio habría girado más de 3.600 millones de pesos, los trabajos nunca comenzaron y solo se registraron altos costos administrativos, sin resultados.

El ministro de Vivienda señaló, en una intervención publicada en las redes sociales de la Presidencia de la República, que la administración anterior tuvo cuatro años para vigilar la ejecución del proyecto y exigir resultados, pero no cumplió con la población de La Guajira.

El segundo caso corresponde a Buenaventura, donde la población requiere con urgencia mejoras en los sistemas de acueducto y alcantarillado. En 2019, el Ministerio de Vivienda solicitó un préstamo internacional por más de 76 millones de dólares para atender esta necesidad.

No obstante, a la fecha no se ha iniciado ninguna intervención. Por el contrario, el proyecto ya ha generado más de 2 millones de dólares en costos financieros y obliga a mantener recursos del presupuesto nacional reservados para responder por dicho préstamo.

Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia 144 viviendas rurales y legalización de barrios para más de mil familias en Norte de Santander

El tercer hallazgo se ubica en Ciénaga, Magdalena, donde en 2021 se proyectó la optimización de las redes de acueducto. Desde comienzos de este año, los trabajos se encuentran totalmente suspendidos debido a la falta de planeación y coordinación, así como a la ausencia de una solución técnica y financiera definitiva. “Para terminarlos, hacen falta cerca de 4.700 millones de pesos”, indicó Beltrán.

Ante este panorama de parálisis, el ministro anunció que no ocultará la situación y pondrá de inmediato estos hechos en conocimiento de los organismos de control. El objetivo es esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar si existieron irregularidades.

“Encontramos falta de planeación y coordinación y ninguna solución técnica y financiera definitiva para este proyecto. Mientras tanto, las familias siguen esperando una solución definitiva. Estos tres hallazgos nos dejan muchas preguntas sobre obras que deberían mejorar la calidad de vida de la gente. Aquí no vamos a esconder nada, ni vamos a mirar para otro lado”, concluyó.