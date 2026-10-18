Ana Lucía Pineda sobre Matador: “Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”

En su conversación con Vicky Dávila para la más reciente portada de SEMANA, Ana Lucía Pineda reaccionó a los ataques de los que ha sido víctima por parte de Matador.
“Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible. Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que se dice ser caricaturista, que es padre de familia. Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”, dijo.
La primera dama manifestó que, por el contrario, “el que debería reflexionar es él, está absolutamente equivocado en la manera en que procede en contra de las mujeres” y aseguró que la justicia es la que debe investigar y sancionar el matoneo y hostigamiento que ha hecho contra tantas mujeres en Colombia.
“Siento que hay que dejar un precedente. Cuando una persona lo hace sistemáticamente y no recibe ningún castigo, tiene las puertas abiertas para seguirlo haciendo. Alzo la voz por mí y por todas las mujeres que en algún momento se han sentido atacadas. Les digo que no se dejen, que no se intimiden y que denuncien. No podemos permitir que él y nadie nos ataque. Somos personas que valemos muchísimo, damos vida, trabajamos, tenemos hogares, hijos y damos buen ejemplo”, agregó.
Pineda fue enfática: “Eso no puede ser caricatura. Eso ni nombre tiene. Pero sí debe merecer un castigo. Si no, ¿cuál es el ejemplo que vamos a dejarle a la sociedad?“.
“Los opositores me han querido utilizar”
La primera dama aseguró que los ataques que ha recibido tienen motivaciones políticas.
“Los opositores del Gobierno de mi esposo, la izquierda, me han querido utilizar de instrumento para atacarlo a él. Colombia entera sabe que nos hemos movilizado en todos los territorios damnificados. Llegamos a muchos municipios lejanos, estuvimos presentes, movilizamos kits escolares, mercados, kits para la noche, carpas. Hemos estado acompañando de cerca, dándoles una mano, un abrazo a todos los damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo no para”, dijo.
“He podido demostrar cuál ha sido mi trabajo. Son muchas más las personas que me agradecen. Con lágrimas en los ojos, me dicen: ‘Primera dama, gracias por haber estado aquí’. Y yo me siento orgullosa por todo lo que hemos logrado”, agregó.
“Detrás están la oposición y los simpatizantes del Gobierno anterior que han querido ensuciar mi nombre, pero ninguna mentira va a poder opacar el trabajo que mi esposo y yo hemos venido haciendo de manera correcta por los colombianos. Aquí no se trata de un beneficio propio; se trata de trabajar a favor de la comunidad y de quienes están pasando hoy por un momento difícil”, concluyó.