Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda mostraron las casas que se darán a damnificados por el terremoto en Risaralda

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que se encuentra “revisando los pormenores del proyecto de mejoramiento y reconstrucción de viviendas para familias afectadas en Risaralda por el sismo”, destacando además que se trata de “una iniciativa liderada por mi amore, la primera dama, Ana Lucía Pineda, con el sector empresarial del país”.

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Esta estrategia coordinada busca articular valiosos aportes del sector privado para acelerar la entrega de soluciones habitacionales en las zonas más golpeadas, priorizando a los hogares vulnerables que registraron pérdidas totales o daños estructurales severos en sus inmuebles a causa de la emergencia sísmica.

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Con este esfuerzo conjunto entre las instituciones estatales y los gremios económicos, el Gobierno busca responder de forma directa y oportuna a las urgentes demandas de infraestructura en la región del Eje Cafetero, garantizando condiciones dignas y habitables para las poblaciones que sufrieron los estragos del desastre natural.

Primeras entregas y donaciones en Dosquebradas

Por su parte, la primera dama Ana Lucía Pineda detalló los avances concretos que se materializarán durante los próximos días en el departamento de Risaralda:

“Hoy es un día muy especial porque la próxima semana estaremos en Dosquebradas y llevaremos unas muy buenas noticias a dos familias. Llevaremos una casa de un piso y una casa de dos pisos con negocio”.

Revisando los pormenores del proyecto de mejoramiento y reconstrucción de viviendas para familias afectadas en Risaralda, por el sismo. Una iniciativa liderada por mi amore la primera dama, Ana Lucía Pineda, con el sector empresarial del país. 🇨🇴🐅 https://t.co/82n3wAXsLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

La primera dama explicó que los inmuebles se entregarán “gracias a la donación y a la alianza que está haciendo la Fundación Colombia Luz y Sonrisa con ACF Constructores”.

Esta colaboración institucional representa un pilar clave en la hoja de ruta trazada para acelerar la reactivación social del municipio de Dosquebradas.

Asimismo, los voceros de la empresa constructora aliada confirmaron que el apoyo al departamento irá mucho más allá de la construcción de las dos estructuras principales, anunciando que “adicionalmente a las dos casas, vamos a donar dos mejoramientos integrales de vivienda para Dosquebradas”, con el objetivo de optimizar las condiciones físicas de más hogares afectados.

Llamado a la solidaridad nacional tras la emergencia

Ana Lucía Pineda enfatizó que este esfuerzo conjunto marca apenas el punto de partida para la recuperación social y económica de los municipios impactados, asegurando que la Fundación Colombia Luz y Sonrisa continuará presente en el territorio “para seguir trayéndoles estas muy buenas noticias a las personas que lo han perdido todo”.

La intervención de la organización social busca acompañar integralmente el proceso de reconstrucción, no solo restaurando las paredes dañadas, sino devolviendo la tranquilidad a las comunidades que quedaron expuestas tras el violento fenómeno natural registrado hace algunas semanas en el departamento.

Finalmente, la primera dama extendió un sincero agradecimiento general a los donantes e invitó a la ciudadanía y a las empresas del país a mantener los aportes solidarios:

“Los invitamos a que lo sigan haciendo porque la reconstrucción empieza ya desde todos los territorios que fueron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto”.´