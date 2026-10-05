Presidente De La Espriella promete en diez días solucionar crisis de agua potable en Santa Marta: convocó reunión urgente

En la sede alterna de su Gobierno en Barranquilla, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, citó a una reunión prioritaria a varios de sus ministros para buscar soluciones que permitan conjurar la crisis de agua potable que padece Santa Marta.

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Problemática que viene arrastrando la capital del Magdalena durante años, ya que existe un rezago en infraestructura por décadas y falta de voluntad política de varios mandatarios.

Y precisamente ante ese panorama, el jefe de Estado convocó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

Por medio de su cuenta personal de X, De La Espriella se comprometió a volver a Santa Marta en diez días con una solución concreta: “Reunido con varios ministros de mi Gobierno, revisando de manera directa y detallada la situación del agua en Santa Marta”.

“Los samarios llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Este Gobierno está para resolver. En 10 días volveré con una solución concreta para Santa Marta”, recalcó el presidente de los colombianos en sus redes sociales.

No obstante, y frente a otra problemática por la que atraviesa Santa Marta, el presidente De La Espriella ha liderado varios consejos de seguridad para atender la situación de orden público.

Hace varios días y ante la amenaza de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el jefe de Estado, con pistola al cinto y chaleco antibalas, recorrió los barrios más peligrosos de la capital del departamento del Magdalena para garantizar la tranquilidad de la ciudad.

“Proteger, contener y atacar. Proteger a los ciudadanos, a los comerciantes, a los transportadores y a las familias. Contener cualquier intento de las estructuras criminales por intimidar a la población o recuperar espacios que ya ha retomado la Fuerza Pública”, dijo al término de una de las sesiones del consejo de seguridad en Santa Marta.

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Y concluyó: “Por supuesto, atacar sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y sus redes logísticas mediante todas las herramientas que nos entregan la Constitución y la ley. Vamos a mantener la intervención reforzada con mayor patrullaje, puestos de control, vigilancia aérea, controles, corredores estratégicos y presencia permanente de nuestra Fuerza Pública”.