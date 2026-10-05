“Estoy bien… no se preocupen”: Abelardo De La Espriella protagonizó llamativo episodio mientras daba un discurso

Un detalle que se registró en un evento del Gobierno nacional con la presencia del mandatario, Abelardo De La Espriella, no pasó desapercibido y llamó la atención de los asistentes.

Abelardo De La Espriella dio la primera orden a la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Urano: “Sin descanso”

El episodio se registró en el departamento del Cesar, en medio de la activación de la nueva unidad militar Fuerza de Tarea Conjunta Urano, encabezada por el presidente De La Espriella este lunes 5 de octubre.

En medio de su discurso, hizo una pausa por el calor intenso que se estaba registrando en ese momento.

“Quiero terminar hablando de quienes justifican este esfuerzo. No se preocupen, que yo sé que está haciendo calor; estoy bien, yo soy monteriano, allá hace más calor, no se preocupen. Así es que me gusta; entre más difícil sea, mejor”, expresó.

El presidente Abelardo De La Espriella no fue ajeno al intenso calor durante un evento público de su Gobierno en Cesar: “Estoy bien, yo soy monteriano”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/3AiVZKfZJT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

Luego retomó su intervención sobre la política de seguridad de su Gobierno:

“Quiero terminar hablando de aquellos que justifican todo este esfuerzo que estamos haciendo como Gobierno y Estado: la seguridad no es una discusión abstracta entre quienes prefieren más o menor autoridad. No, la seguridad tiene rostro, tiene cara.

“Se ve en el campesino que puede levantarse a trabajar con tranquilidad de que no tendrá que pagarle una extorsión a ningún bandido. En el comerciante que abre las puertas de su negocio sin ver cómo un delincuente le pide plata y se lleva su trabajo.

“Son los padres que pueden vivir con tranquilidad cuando sus hijos salen a un momento de esparcimiento al parque o a la calle. Es el muchacho que puede estudiar y pensar en el futuro sin irse del Cesar, sin irse de Valledupar”.

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Finalmente, sobre la nueva unidad militar que puso en funcionamiento en el Cesar, el mandatario indicó en su cuenta personal de X:

“En Valledupar lideré la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Toda la capacidad operacional y la determinación del Estado desplegadas en el Cesar para combatir sin descanso al crimen organizado y blindar la seguridad de los ciudadanos”.