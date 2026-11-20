En medio de las reacciones que se desataron en varios sectores políticos del país por las cartas que envió el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a sus ministros, se conocieron detalles de cómo es la relación con su equipo de trabajo en el Gobierno.

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Frente a ese panorama, el vocero del Gobierno Miller Soto reveló que lo manifestado por el jefe de Estado en las misivas, ya lo ha dicho a sus funcionarios en reuniones como el consejo de ministros.

Además, el vocero del Gobierno recordó la importancia de que el presidente mantenga un constante diálogo con su gabinete para reafirmar las convicciones, metas y políticas del Gobierno.

“¿Y desde cuándo un presidente no puede escribir a sus ministros para recordarles el mandato que recibieron, reiterar el rumbo de su Gobierno y exigir afectuosamente resultados?”, indicó Soto.

Además afirmó: “¿Acaso una carta impide conversar, reunirse o dar instrucciones directamente? ¿Desde cuándo comunicar por escrito es un problema?”.

“Lo verdaderamente preocupante sería un presidente que no le hablara a su equipo, que no le exigiera y que no le recordara para qué está ahí. Lo que dice esa carta ya lo ha dicho el Pte. @ABDELAESPRIELLA en los consejos de ministros y en otros contextos. Y qué bien que lo haga de todas las formas, pues nunca sobra ser reiterativo con las propias convicciones”, recalcó el vocero de Gobierno Miller Soto.

Finalmente y volviendo a la carta a sus ministros, en uno de sus apartes expresó De La Espriella: “Millones de colombianos, ¡13 millones de compatriotas!, decidieron decirle no a la política transaccional que durante tantos años ha dominado la República”.

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“Fue una rebelión democrática que se impuso en las urnas y nos entregó un mandato extraordinario. Muchos de quienes hoy integran mi gabinete vivieron aquella experiencia en carne propia. Otros la presenciaron en las calles o a través de las redes sociales”, anotó el presidente.