Mientras que la congresista Luz Verónica Estrada guarda silencio por el título falso que presentó de la Universidad Nacional, poco a poco se han ido conociendo nuevas mentiras que aparentemente habría dicho y datos relacionados con ella.

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La congresista acreditó que se había graduado del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia; sin embargo, la institución confirmó que esto no es cierto y, por lo mismo, no hay ningún registro en la base de datos. De hecho, no cursó ni siquiera un semestre.

Pese a que la situación fue denunciada ante la Fiscalía por parte del centro educativo desde hace más de un año, Estrada ha ido escalando en el Pacto Histórico y ganando notoriedad.

Esto fue lo que precisamente la llevó a ser representante a la Cámara, un cargo por el que ya su mismo partido le ha pedido que renuncie y se concentre en enfrentar los líos legales que tiene.

Estos son algunos de los integrantes de la Comisión. Foto: Página de la Cámara de Representantes

Hay un dato que ha pasado desapercibido hasta el momento y que puede ser relevante: la congresista tenía acceso a información de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

Esto se da porque Estrada hace parte de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República, de la cual el presidente es el senador Germán Rodríguez.

Esta Comisión fue creada por la Ley estatutaria 1621 de 2013 y se encarga de ejercer funciones de “control y seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en esta ley”.

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Este grupo está conformado por 8 congresistas, 4 senadores y 4 representantes a la Cámara, los cuales deben ser miembros de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes.

Además, la ley señala que habrá por lo menos un representante y un senador de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno, tal y como lo hizo el Pacto Histórico, salvo que su decisión sea de abstenerse de participar.

Al hacer parte de esta Comisión, la representante pudo tener acceso a cierta información de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

Mientras que las horas pasan y la militante del movimiento dirigido por Gustavo Petro guarda silencio, se van conociendo más datos que pueden ser de suma importancia en este caso.