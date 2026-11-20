El presidente Abelardo De La Espriella les envió una carta a sus ministros en la noche de este jueves, 19 de noviembre. Allí les recordó los principios de su Gobierno y que deben actuar con independencia frente a los intereses políticos. Además, advirtió que cualquier falla será cobrada en las elecciones de 2027 y 2030.

El jefe de Estado empezó diciendo que su administración no nació de un acuerdo entre los de siempre, que fue algo completamente distinto: “Millones de colombianos, ¡13 millones de compatriotas!, decidieron decirle no a la política transaccional que durante tantos años ha dominado la República”.

Para él, su triunfo no fue un accidente electoral: “Fue una rebelión democrática que se impuso en las urnas y nos entregó un mandato extraordinario. Muchos de quienes hoy integran mi gabinete vivieron aquella experiencia en carne propia. Otros la presenciaron en las calles o a través de las redes sociales”.

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“Una tentación muy peligrosa”

De La Espriella les comentó a sus ministros que el respaldo de millones de colombianos se convirtió en un mandato que hoy está en sus manos, que puede presentarse ante muchos como “una tentación muy peligrosa, regresar a los caminos de siempre”.

El mandatario les citó algunos ejemplos: “Permitir que los gremios terminen gobernando con nosotros; que los políticos marquen el paso; que se vuelva a las interminables entrevistas, que más parecen interrogatorios de parte, ante los medios tradicionales. Que se reparta pauta oficial para agradar a quienes siempre han pretendido someter a nuestro proyecto; que se acepten las imposiciones de lo ‘políticamente correcto’ y terminemos hincando la rodilla ante los que fueron derrotados en la bella batalla democrática”.

La versión del presidente es que ese sería el camino cómodo y conocido: “Si caemos en esa tentación, tal vez nuestra labor diaria en el servicio público resulte menos engorrosa, pero seríamos unos miserables traidores al pueblo soberano que depositó sus ilusiones en este proyecto político. ¡Y eso no lo vamos a hacer! ¡No nos lo podemos permitir! No vamos a defraudar a los colombianos que confiaron en nosotros y nos entregaron un mandato para gobernar de otra manera, sin someternos a los de siempre. El único aliado verdadero de este Gobierno es el pueblo. No es una frase de cajón. Es nuestra brújula, nuestro mandato y la razón por la que estamos aquí“.

Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“Comprenda este fenómeno”

El jefe de Estado les sugirió a los ministros que, ante cada decisión, se debe poder mirar a los colombianos a los ojos y decirles: “Esto lo hice pensando en ustedes. No en los que siempre los han defraudado, les han robado la esperanza y los han maltratado”.

De La Espriella reconoció que varios ministros no lo acompañaron en campaña, pero les pidió que tengan en cuenta el fervor de su proyecto político y asuman la postura de la iniciativa que lo llevó a la Casa de Nariño: “Puede que usted no me haya acompañado durante la campaña y que, por lo tanto, no haya vivido personalmente el rechazo profundo que los ciudadanos manifestaron hacia las prácticas tradicionales. Por eso hoy le pido algo más difícil que obedecer. Le ruego que comprenda este fenómeno, que entienda su dimensión histórica y política, y que asuma plenamente la responsabilidad que tiene con la patria”.

La Ley de Rescate

En su carta, el primer mandatario expuso lo ocurrido con la Ley de Rescate Económico y reprochó que su administración empezara a recorrer el mismo camino, aparentemente más responsable y más ortodoxo, como lo son más impuestos y más IVA a la canasta familiar: “Creímos que no existía otra manera de reorganizar las finanzas saqueadas por el régimen corrupto que agobió a Colombia hasta el pasado 7 de agosto. En otras palabras, que debíamos hacer lo mismo que habría hecho un gobernante de siempre”.

El mandatario agregó que el pueblo no quiere más IVA y que así lo socializó: “Yo lo advertí desde el principio: ‘Mucho cuidado con la canasta familiar, los insumos agrícolas y los seguros de salud’. Si los colombianos rechazan ese camino, tenemos que buscar otro. Así de simple, pero también así de profundo. Y si es necesario tomar decisiones directas y claras, incluso aquellas que algunos calificarán de populistas, se adoptarán. ¡Porque aquí no se gobierna para quedar bien con los puristas, sino para el pueblo!”.

Anticipó que se le exigirá “a ese viejo establecimiento que se ponga a tono con las necesidades ciudadanas y deje de pensar solamente en sus propios bolsillos”.

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“Nos lo cobrarán en las urnas”

El presidente les aseguró a sus ministros que, si hay fallas, se traducirán en los próximos resultados electorales: “Si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y en 2030. Pero, sobre todo, nos lo cobrarán la historia, nuestros hijos y nuestros nietos, porque habremos dejado escapar una oportunidad extraordinaria para reivindicar a nuestros compatriotas y reconstruir la nación”.

De La Espriella les insistió en que el liderazgo de este Gobierno es diferente: “Estamos creando una nueva manera de pensar, de administrar lo público y de relacionarnos con los ciudadanos. Estamos estableciendo un nuevo orden político: ¡el orden del Tigre! Y ese orden no puede parecerse a las prácticas que tanto rechazan los colombianos”.

“No le pido que renuncie a su conocimiento”

En otro apartado, el jefe de Estado les comentó a sus ministros: “No le pido que renuncie a su conocimiento ni a su experiencia. Le invito, más bien, a que los utilice para encontrar soluciones diferentes, romper las viejas costumbres y cumplir el mandato que recibí en las urnas”.

Y agregó: “Es muy posible que se equivoque. Y cuando ocurra, corrija inmediatamente, sin aferrarse a nadie, sin defender lo indefendible y sin pagar deudas políticas, porque este Gobierno no las tiene. Nunca olvide que la coherencia con el pueblo vale mucho más que cualquier estabilidad artificial”.

Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

“Me pondré el uniforme cuantas veces sea menester”

El presidente planteó que “me pondré el uniforme cuantas veces sea menester. No iré a las entrevistas de siempre, porque eso no sirve para nada. Tampoco saldré del país, porque considero que es lo correcto y porque así se lo prometí al pueblo. Además, los hechos están demostrando que no es necesario viajar al exterior para promover proyectos por casi 50.000 millones de dólares. Ratifico que no se entregará pauta oficial para congraciarnos con quienes nos quieren destruir. ¡No agacharemos la cabeza!“.

En ese momento, reiteró uno de sus objetivos: “Tengo la responsabilidad histórica de demostrar que un hombre que no es político, que no pretende serlo y que llegó de la mano del pueblo puede transformar para siempre la manera de gobernar. No quiero que usted me siga; quiero que se sume con determinación. Que entienda que este fenómeno no puede administrarse con las viejas fórmulas”.

En esa misma línea, sugirió: “Usted tiene que convertirse, desde su despacho, en protagonista de esta transformación, con decisiones valientes y resultados que los colombianos puedan apreciar. Y lo mismo espero de cada uno de sus compañeros de gabinete. No por obligación ni por imposición, sino por la convicción de que llegó el momento de hacer las cosas de manera diferente”.

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“La Patria Milagro no se sostiene únicamente en la seguridad”

De La Espriella concluyó: “Hay algo más que no se puede perder de vista. La Patria Milagro no se sostiene únicamente en la seguridad. Su otra gran columna es la política social. Por eso, su Ministerio no puede trabajar de manera aislada. Cada decisión que tome debe articularse con las demás carteras y contribuir, desde sus competencias, a mejorar de manera concreta la vida de los colombianos. La política social de este Gobierno es responsabilidad de todo el gabinete, no solamente de los ministerios tradicionalmente llamados sociales”.