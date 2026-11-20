Críticos del gobierno de Abelardo De La Espriella comentaron en redes sociales una historia que no tiene relación con el Fondo Milagro, pero la atribuyeron a esa entidad creada para responder a las necesidades de los damnificados del terremoto.

Se trata de una revelación de Caracol Radio en la que se muestra cómo en la fiduciaria mixta Fiducoldex le ofrecieron 251 millones al presidente, Andrés Raúl Guzmán, para acordar su salida de la entidad. Guzmán trabajaba allí desde 2018, y goza de fuero pensional.

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El tuitero conocido como Físico Impuro aseguró que este cargo era parte del Fondo Milagro.

Miller Soto, el vocero del gobierno De La Espriella, aclaró que la información es falsa. “Hay que aprender a distinguir entre cargos, personas y hechos. No está bien desinformar. Andrés Guzmán es presidente de Fiducoldex desde 2018. Jaime Uribe era el gerente del Fondo Milagro. Son dos personas distintas y dos situaciones laborales diferentes”.

Y luego agregó: “El presidente pidió la salida de Uribe y desautorizó los salarios del Fondo. Lo demás corresponde a una controversia laboral en Fiducoldex. Y bueno… En la inmunda nos dejó el gobierno anterior. Nosotros trabajamos día y noche para sacarnos de ahí. Y lo vamos a conseguir".