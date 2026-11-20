Este viernes, 20 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio luz verde para el inicio de las obras para la ampliación de la autopista Norte, en Bogotá.

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En el evento también estuvo presente el alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán. De acuerdo con lo que expresó el mandatario, ese proyecto se convierte en un hito para el desarrollo y conectividad de Bogotá con la Sabana.

Con radioteléfono en mano, De La Espriella dio la orden de iniciar las obras: “A la cuenta de tres le damos inicio a la obra, no sin antes encomendarla a Dios, para que proteja a todos los trabajadores y nos ayude a concretar un sueño que solamente es posible en la Patria Milagro”.

El presidente De La Espriella, con radioteléfono en mano, ordenó el inicio del proyecto de ampliación de la autopista Norte en Bogotá: “A la cuenta de tres damos inicio a la obra, no sin antes encomendarla a Dios”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/PbxWWODywT — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

Y avanzó: “Donde no hay otra intención de traerle bienestar, progreso y tranquilidad al pueblo colombiano. Uno, dos, tres, que inicie la obra, procedan”.

“Buenos días, señor presidente. Es un honor recibir su instrucción; con su autorización y de la mano de Dios, le damos inicio a las obras del proyecto Acceso Norte Fase 2. Firmes por la patria”, anotó un operario.

A su turno, el alcalde Galán anotó en su cuenta personal de X: “La obra de ampliación de la autopista Norte de Bogotá ya inició y será una realidad. En nuestra administración logramos destrabar lo que nos correspondía y el presidente @ABDELAESPRIELLA, desde su llegada, se comprometió con esta obra y trabajó para que el proyecto avanzara, por eso hoy presentamos las obras que permitirán ampliar la autopista Norte de 6 a 12 carriles, así como construir nuevos andenes y ciclorrutas para la gente”.

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“El proyecto Accesos Norte contempla cerca de 18 kilómetros de intervención, que incluyen la autopista Norte, la carrera Séptima y la vía perimetral de Sopó”, explicó el alcalde de Bogotá.

Y agregó: “Estas inversiones significan mucho más que nuevas vías: representan desarrollo, progreso, más oportunidades y mejor calidad de vida para millones de personas que viven, trabajan y se movilizan entre Bogotá y los municipios de la Sabana. Estamos construyendo la infraestructura que está transformando a Bogotá”.