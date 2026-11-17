El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un paquete de auxilios económicos directos de hasta 10 millones de pesos por establecimiento para los comerciantes afectados por el voraz incendio registrado en el centro comercial GranSan, en el sector de San Victorino.

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Tras realizar un recorrido de inspección por las instalaciones afectadas durante este martes 17 de noviembre de 2026, el mandatario distrital confirmó que el Distrito activará un mecanismo de apoyo urgente para mitigar las millonarias pérdidas sufridas en plena temporada decembrina.

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“Cuentan con todo el apoyo del Distrito, vine a manifestarles eso. Vamos a hacer varias cosas. Por una parte, tenemos una figura que se llama el cupón, donde les podemos apoyar hasta con 10 millones de pesos a cada uno, para, por ejemplo, recuperar insumos, recuperar estantería en su local comercial o en sus puntos, diferentes cosas”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, enviando un mensaje de respaldo directo a los empresarios y vendedores perjudicados.

Desembolso antes de finalizar noviembre para salvar la temporada navideña

Consciente de que noviembre y diciembre representan el periodo comercial más determinante del año para los confeccionistas y mayoristas de San Victorino, el jefe de gobierno capitalino fijó un plazo perentorio para la entrega de estos incentivos.

“En eso ya se está trabajando para que esas ayudas lleguen a más tardar a finalizar este mes de noviembre, básicamente, que es la temporada, obviamente, más importante para ellos”, puntualizó Galán, subrayando que el propósito central es permitir que los comerciantes reactiven sus puntos de venta lo antes posible.

Para materializar esta ruta de reactivación, la Administración Distrital instaló una mesa de trabajo articulada entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Alcaldía Local de Santa Fe.

En este espacio técnico se censarán las necesidades específicas de cada locatario y se definirán los mecanismos operativos adicionales para acompañar la recuperación financiera de quienes perdieron sus inventarios navideños.

Balance de las afectaciones del Idiger e iniciativas internas del GranSan

La conflagración, ocurrida durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre en la edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, fue controlada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá sin dejar personas lesionadas.

El GranSan Foto: El GranSan

Aunque el reporte preliminar indicaba 22 locales impactados por las llamas —10 con pérdida total y 12 con daños parciales—, una evaluación posterior del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) amplió la medida preventiva a 28 locales comerciales y 13 espacios de parqueadero con restricción de uso, mientras el equipo especializado de Investigación de Incendios determina el origen de la emergencia.

De manera paralela a las ayudas anunciadas por la Alcaldía, la administración del centro comercial GranSan puso en marcha medidas solidarias internas. Su presidente, Fernando Montes, invitó a los compradores de Bogotá y del resto del país a seguir visitando San Victorino, al tiempo que confirmó la adecuación de un espacio especial dentro del complejo para que los damnificados comercialicen las prendas rescatadas de sus bodegas y la apertura de una cuenta bancaria oficial para canalizar donaciones ciudadanas.