Un comerciante de 57 años fue rescatado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, después de permanecer 48 horas secuestrado.

Durante su secuestro, los captores lo habrían mantenido atado y bajo los efectos de un fármaco conocido como clonazepan, mientras exigían dinero a cambio de su liberación.

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El uso de esta sustancia habría buscado mantenerlo en condiciones de indefensión mientras permanecía retenido.

El caso comenzó en la Zona T, uno de los sectores de entretenimiento y actividad comercial del norte de la capital.

Según la información preliminar conocida, el hombre fue sacado de ese lugar y posteriormente trasladado hasta un sitio donde permaneció privado de la libertad.

La exigencia económica habría llegado hasta los $30 millones. La intervención de las autoridades permitió ubicar a la víctima y poner fin a las 48 horas de cautiverio.

El operativo terminó con el rescate del comerciante en Kennedy y la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el hecho.

Según lo que han dicho las autoridades, en el procedimiento fueron capturados dos adultos y aprehendido un menor de edad.

Ahora será necesario establecer cuál habría sido la participación de cada uno en la retención del comerciante y en las exigencias económicas realizadas durante el cautiverio.

Imagen del operativo Foto: Policía Metropolitana

El caso vuelve a poner la atención sobre los secuestros extorsivos en Bogotá y las modalidades utilizadas por los delincuentes para someter a sus víctimas y obtener dinero a cambio de su liberación.

Este caso vuelve a traer sobre la mesa otro hecho ocurrido en septiembre de 2025, cuando las autoridades desarticularon la banda conocida como La 57, señalada de cometer hurtos y secuestros extorsivos en Bogotá y Soacha.

Según la Policía, sus integrantes buscaban víctimas en bares y establecimientos nocturnos utilizando clonazepam y benzodiacepinas, para dejarlas indefensas y posteriormente les quitaban sus pertenencias y accedían a sus cuentas bancarias.

En ese momento, según los reportes oficiales, fueron capturadas ocho personas.

Por ahora, el caso del comerciante sigue siendo motivo de investigación, se espera el reporte final de las autoridades en donde se determinará que pasará con los implicados en el secuestro.