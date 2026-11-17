La situación se presentó sobre las 11:30 de la mañana del martes 17 de noviembre y pudo ser controlada por miembros de la fuerza pública y un equipo especializado de antiexplosivos gracias a la oportuna denuncia de ciudadanos que vieron el vehículo y les pareció sospechoso.

El hecho ocurre en medio de los recientes ataques con explosivos a otros peajes en distintos puntos del país por parte de grupos terroristas.

Video captó momento exacto de atentado terrorista en peaje entre Bogotá y Villavicencio

A esta hora, las autoridades acordonaron la zona y se encuentran retirando los elementos explosivos y el vehículo para retomar el tránsito habitual de la vía.

En desarrollo.