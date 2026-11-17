Helicópteros de la Policía y el Ejército mantienen la ofensiva en La Guajira en la búsqueda de Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, secuestrada al parecer por redes criminales al servicio del ELN.

SEMANA conoció varios videos de las Fuerzas Militares y de la Policía, en donde se ven despegar helicópteros con uniformados que tienen la misión tras la orden que impartió el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de desplegar todas las capacidades para ubicar a Gómez, en este caso que viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Fuentes Militares señalaron que los primeros resultados de las investigaciones indican preliminarmente que el secuestro lo habrían ejecutado hombres armados que hacen parte de estructuras criminales que estarían al servicio de la guerrilla del ELN.

El vehículo en el que fue transportada Nancy Gómez Sánchez tras ser secuestrada, en Uribia (La Guajira) Foto: Foto tomada del video de Noticias RCN

De acuerdo con información militar, ya se han realizado cuatro asaltos aéreos por parte del Gaula del Ejército, con el propósito de recopilar información que permita la ubicación de Gómez.

Es de anotar que el ministro de la Defensa, Jorge Mora, señaló recientemente que se había pedido apoyo a los Estados Unidos para que ayudara a coordinar acciones con Venezuela para cerrarle el cerco a los secuestradores y evitar que Nancy Gómez sea llevada al vecino país, complicando los trabajos de inteligencia de las autoridades colombianas.

Gaula Militar trabaja en la ubicación de Nancy Gómez. Foto: Ejército Nacional

Unidades especializadas del Gaula Militar y de Policía se mantienen activas en zona de frontera, en sitios críticos y en puntos especiales como la frontera, para reaccionar de manera inmediata tras alguna información clave que pueda llevar al paradero de Gómez.