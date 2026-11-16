Abelardo De La Espriella envía mensaje por secuestros de subteniente Camila Pantoja y de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia

El presidente Abelardo De La Espriella reveló este lunes, 16 de noviembre, a través de un mensaje en X, que habló nuevamente con el alcalde de Uribia, La Guajira, Jaime Luis Buitrago, a quien le secuestraron a su esposa, Nancy Gómez.

El jefe de Estado también contó que conversó con el coronel (r) Bernardo Pantoja, papá de la subteniente del Ejército que fue secuestrada por el ELN, María Camila Pantoja Hernández.

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En su escrito en X, el presidente advirtió que el Gobierno se encuentra analizando todas las alternativas, de modo que Pantoja y Gómez puedan regresar sanas y salvas al seno de sus hogares.

“Hablé nuevamente con el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, y con el coronel (r) Bernardo Pantoja, padre de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández. Seguimos desplegando y ampliando todas las capacidades del Estado, explorando todas las alternativas posibles para lograr que tanto Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde, como nuestra subteniente María Camila regresen sanas y salvas al seno de sus hogares. No vamos a escatimar esfuerzos para conseguir su libertad. Mi solidaridad con sus familias. No están solas en este dolor y en esta lucha. ¡Firme por la patria!“, dijo De La Espriella.

Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García, fue secuestrada el 11 de noviembre a manos de sujetos armados que se movilizaban en una camioneta.

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La esposa del mandatario de Uribia fue secuestrada cuando salía de un gimnasio, a eso de las 6:10 a. m. de ese 11 de noviembre.

Por el momento, no se tiene certeza de qué grupo armado o banda criminal tiene secuestrada a Gómez.

El alcalde Jaime Buitrago y su esposa Nancy Gómez. Foto: SEMANA y cuenta en Instagram @nancygomez9204, respectivamente,

Entretanto, la subteniente del Ejército Nacional, Camila Pantoja, fue secuestrada por el ELN el pasado 4 de noviembre cuando se encontraba en la zona urbana de Arauca.

A propósito, el pasado viernes, 13 de noviembre, se conoció una prueba de supervivencia de la oficial Pantoja. En el material audiovisual entregado por el ELN se pudo apreciar a la militar bastante afectada, enviándole un mensaje a su familia y pidiéndole al Gobierno no adelantar una operación para lograr su liberación, sino que, por el contrario, se priorice una salida humanitaria.

“Papá, sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas y, aparte de eso, tienes que ayudar a que todo sea por ayuda humanitaria; si no, no los volveré a ver. Es por el bien de todos; me quedo corta en palabras. Recuerden que los amo con todo mi ser. Tienen un recuerdo vivo siempre y llevo tu sangre en mi cuerpo, como me has dicho. No dejen de hacer sus cosas ni lo que más les gusta. Sigue con tu arte. Los amo por siempre”, dijo la oficial en una parte del video.

Se conocen las pruebas de supervivencia de la subteniente Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca. La oficial hizo un llamado a su familia y al Gobierno. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/iU6LW8ivEh — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

Este domingo, 15 de noviembre, en medio de una ceremonia eucarística, Bernardo Pantoja, papá de la oficial secuestrada, dijo estar dispuesto a canjearse por su hija.

“Si es necesario, yo la reemplazo, yo ya viví. Para poder seguir adelante y que ella siga con sus sueños. Me estoy esforzando como padre; si me toca ir a donde sea, lo haré. Porque siempre mis hijas serán la protección, siempre viviré para ellas y siempre estaré luchando por ellas”, manifestó Pantoja durante la eucaristía que se llevó a cabo en el Cantón Norte de Bogotá, donde se pidió por la pronta liberación de la militar.