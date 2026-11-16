“Me recuerda por qué soy más feliz desde que dejé el feminismo”, congresista Carol Borda tras retuitear un video en X

La representante de Salvación Nacional, Carol Borda, retuiteó un video, a través de su cuenta en X, junto a un mensaje dirigido al feminismo.

“Este video me recuerda por qué soy más feliz desde que dejé el feminismo”, dijo la congresista Borda, esta mañana de lunes, 16 de noviembre.

Se trata de un video del diario argentino MDZ Online en el que una presentadora lee la confesión que les hizo llegar una mujer.

La discusión interna que se generó en las mujeres del Pacto Histórico por el escándalo de Deicy Jiménez con Gustavo Petro

En dicha confesión, titulada “No quiero que mis amigas sean mamás”, la mujer expone los motivos por los que no quiere ser mamá y lo que le genera cuando sus amigas le cuentan que están embarazadas.

“Sé que mi planteo es inmaduro, pero así es como me siento. Tengo 30 y pico, al igual que todas mis amigas, y en los últimos tres años, cada seis meses más o menos, me entero de un nuevo embarazo. Yo no soy mamá, no quiero serlo y, en la medida de lo posible, no voy a serlo, y cada vez que una amiga nueva me cuenta que va a ser mamá, me muestro feliz por ella, pero por dentro pienso: ‘Se pasa al otro equipo y me deja sola de este lado’”.

Y agregó la mujer, según la confesión que se lee: “Todo esto me resurgió cuando ayer una amiga que yo siempre pensé que no iba a ser mamá me contó que está embarazada”.

Posteriormente, la mujer, que hizo llegar la confesión que indignó a la congresista Borda, dijo que lo anterior la ponía a pensar en varias cosas.

“Por un lado, coincide con que todas ellas están con pareja, tienen casa propia, auto, perro y ahora el bebé. Es como que están haciendo todo lo que se considera correcto, los pasos a seguir en la vida adulta. Yo no tengo pareja, tengo un laburo que me gusta, alquilo y no quiero tener hijos”, agregó la mujer en la confesión que lee la presentadora en el video en cuestión.

Después, la mujer dice que no se trata de un tema de celos con sus amigas, tan solo que cuando estas tienen hijos se “vuelven aburridas e insulsas y hasta irracionales, y no me dan ganas de ser amiga de gente así”.

Y concluye diciendo la mujer en la confesión: “Siento que, por más que uno elija no ser mamá, si sos mujer, la experiencia de la maternidad de otras te atraviesa igual”.

La congresista Borda es mamá y activista provida. De hecho, en una reciente entrevista en SEMANA reveló qué la hizo cuestionar el feminismo que practicaba y, de paso, la ideología de izquierda, teniendo en cuenta que ella pasó del petrismo al abelardismo.

“En 2018, cuando Iván Duque le ganó a Petro, decidí empaparme de una discusión que se daba en Colombia: la Corte Constitucional profirió una sentencia fuerte a nivel jurídico sobre el aborto. Aumentó una de las causales, la de salud mental, y abrió una puerta para que muchos abortos se produjeran argumentando esta causal. Además, hubo un titular que decía: ‘Colectivos feministas celebran que el aborto se mantenga hasta los nueve meses de gestación’. Me entero de que el aborto puede realizarse hasta esa etapa. Me anonadé. Cuestioné esas ideas. Cuando empecé a hacerlo en el interior de la Nacional, me encontré con que me llamaron ‘facha’, ‘antiderechos’ y decían que buscaba aprobación masculina. El tema del aborto me hizo cuestionar el feminismo y, de paso, a la izquierda. Empecé a formar más mis ideas. Y cuando veía las posturas de Abelardo De La Espriella, cuando empezaba a ser candidato, me encantó la contundencia y firmeza con la que defendía principios tan básicos como la defensa de la vida. Y dije: ‘Definitivamente, quiero acompañarlo’. Nunca imaginé ser su candidata a la Cámara”, dijo Borda en una entrevista en SEMANA.