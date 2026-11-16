Fuerza Pública arreció la ofensiva contra las estructuras criminales en los 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Las recientes capturas de Primo Gay y Pata de Palo, quienes habían sembrado el miedo y la zozobra en el departamento de Antioquia, hacen parte del más reciente balance del Gobierno de Abelardo De La Espriella en su política en contra de las organizaciones y estructuras criminales.

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Así se destaca en el balance del Ministerio de Defensa frente a los 100 primeros días de la denominada estrategia de Gobierno ‘Patria Milagro’, con la cual la Fuerza Pública intensificó las operaciones militares y policiales contra las estructuras criminales que delinquen en el país.

En el balance, dado a conocer este lunes 16 de noviembre, se resaltan las nueve operaciones de ataque aéreo ejecutadas contra los integrantes del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Vichada, Chocó y Antioquia.

Según las cifras oficiales, estas acciones dejaron 69 integrantes de estas organizaciones criminales y subversivas abatidos. En el desarrollo de operaciones militares, 14 capturados, dos sometidos a la justicia y una persona recuperada.

Jorge Mora López ministro de Defensa Foto: Guillermo Torres / Semana

Entre las operaciones destacadas por las autoridades está Azarías, realizada en el municipio de Miraflores, Guaviare, contra una estructura de la facción de alias Mordisco. El operativo dejó 24 muertos en desarrollo de operaciones militares, seis capturados, una persona recuperada y otra sometida a la justicia.

También se encuentra la operación Amón, desarrollada en El Retorno, Guaviare, que dejó diez muertos y un capturado. Por su parte, la operación ONIX, adelantada en El Tambo, Cauca, contra una estructura del ELN, reportó nueve muertos en desarrollo de operaciones militares.

Frente a esto, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, aseguró que las operaciones se realizaron bajo los parámetros de protección de la población civil.

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“Son operaciones que están enmarcadas (...) en los derechos humanos, protegiendo siempre la población civil, pero con objetivos militares claros”, señaló.

En el balance presentado por el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, también se destacó la neutralización de siete cabecillas de primer y segundo nivel de diferentes organizaciones criminales.

“Por esto en estos 100 días de gestión representan mucho más que un balance de resultados. Son 100 días de compromiso, determinación y trabajo incansable por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los colombianos”, señaló el Ministro de Defensa.

Mientras que el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio señaló que los resultados operacionales han sido sobresalientes.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Hemos neutralizado siete cabecillas de primer y segundo nivel de todos los grupos terroristas en el país. No hemos golpeado o tocado una sola estructura, los hemos tocado a todos”, afirmó.

En el informe se menciona la importancia de las capturas de alias Primo Gay, señalado cabecilla de la facción de Calarcá y uno de los hombres más buscados de Antioquia, y alias Pata de Palo.

En cuanto a los resultados operacionales del Ejército Nacional, la institución reportó más de 133 combates, la neutralización de 122 integrantes de grupos armados ilegales, entre ellos 26 cabecillas, 2.967 capturas y 137 sometimientos a la justicia.

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Otro de los resultados destacados fue la recuperación de más de 102 menores de edad que estaban en poder de estructuras armadas ilegales o habían sido instrumentalizados por estas organizaciones.

Incautación de drogas y arma

En la lucha contra el narcotráfico, la Armada Nacional reportó la incautación de 112 toneladas de estupefacientes: 90 toneladas de clorhidrato de cocaína y 22 de marihuana. Durante estas operaciones también fueron capturados 118 presuntos narcotraficantes.

Entre los procedimientos destacados figura la incautación en Cartagena de 7,6 toneladas de cocaína que estaban camufladas en un cargamento de panela y que, según las autoridades, tenían como destino Europa.

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La Armada también reportó la interceptación de una embarcación que transportaba más de 104 armas y 15.500 cartuchos, material que presuntamente estaba destinado a estructuras criminales.

En materia de armamento, la Policía Nacional incautó 5.057 armas de fuego, mientras que las Fuerzas Militares decomisaron otras 1.121, para un total de 6.178 armas.

Por su parte, la Policía reportó 47.873 capturas en todo el territorio nacional, de las cuales 7.348 se realizaron mediante orden judicial. A estas cifras se suman las 825 capturas reportadas por los Bloques Operacionales para la Seguridad Ciudadana (BOSUR).

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa. Bogotá Septiembre 3 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El balance también registra 96 extradiciones durante los primeros 100 días.

Economías ilegales

La ofensiva de la Fuerza Pública también estuvo dirigida contra las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.

A través de la campaña militar y policial URANO se adelantaron acciones contra el apoderamiento ilícito de combustibles y su utilización para financiar economías criminales.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas acciones permitieron una reducción del 29,7 por ciento en el apoderamiento ilícito de hidrocarburos en el poliducto Pozos Colorados-Galán. Asimismo, la Policía intervino 1.766 minas ilícitas.

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Finalmente, el Ministerio de Defensa también incluyó en el balance la participación de las Fuerzas Militares en la atención de emergencias durante este periodo.

En materia de incendios forestales, las Fuerzas Militares reportaron su participación en la atención de 53 conflagraciones. El Ejército intervino en más de 21 incendios, contribuyó a proteger más de 21.000 hectáreas y realizó 423 horas de búsqueda y rescate.

Tras el terremoto, el Ejército movilizó 914 toneladas de ayudas humanitarias hacia las poblaciones afectadas. La Armada apoyó el transporte de asistencia, mientras que la Fuerza Aérea ejecutó más de 76 operaciones aéreas para evacuaciones, traslados medicalizados y transporte de ayudas.

Adicionalmente, la Fuerza Aérea desarrolló más de 145 misiones de extinción de incendios forestales.

Al presentar el balance, el Ministro de Defensa sostuvo que los resultados reflejan el doble papel de la Fuerza Pública: enfrentar a las organizaciones criminales y atender a la población civil en situaciones de emergencia.

“Su Fuerza Pública, sus Fuerzas Militares y policías, no solamente atacan con contundencia y con toda la capacidad y el poder del Estado a los narcoterroristas, sino que también apoyan a los colombianos en los momentos más difíciles”, concluyó el Ministro.