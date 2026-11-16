“Aquí sigue generando confianza el Gobierno de Abelardo De La Espriella”: José Manuel Restrepo dio inicio a la Milagro Week

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, anunció el inicio de las reuniones con las organizaciones participantes en la Milagro Week, la primera rueda de negocios del Gobierno de Abelardo De La Espriella en Nueva York, Estados Unidos.

Arranca la Milagro Week en Nueva York: con más de 290 citas de negocios, Colombia presentará sus proyectos de inversión

“Aquí sigue generando confianza el Gobierno De La Espriella”, señaló Restrepo en un video publicado en su cuenta de X.

Asimismo, detalló que las primeras reuniones serán en Citibank, donde se discutirán los proyectos enfocados en energía, petróleo, gas y minería. Las primeras reuniones serán con Banco Plata y Core X.

“Vamos a tener reuniones con varias organizaciones que están interesadas en sus inversiones en Colombia, en aumentarlas o en buscar oportunidades en nuestro país”, explicó Restrepo.

El portafolio de iniciativas y proyectos publicado en la Ventanilla Única de Inversiones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca movilizar alrededor de US$41.900 millones en potencial de inversión.

La rueda de negocios, que se extenderá hasta el próximo 19 de noviembre, contará con la asistencia de cerca de 500 inversionistas internacionales y unas 300 reuniones bilaterales entre líderes de proyectos e inversionistas.