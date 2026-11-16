¿Lo ha visto? Buscan al niño Carlos Joshue Pernía Colonia, en el Valle del Cauca

Desde hace cuatro días, Maribel no sabe del paradero de su hijo Carlos Joshue Pernía Colonia, de tres años de edad.

El pasado jueves, 11 de noviembre, Carlos Eduardo Pernía Lara, padre del menor, se lo llevó.

Buscan al niño Carlos Joshue Pernía Colonia en el Valle del Cauca. Foto: Cortesía

Pese a que le había asegurado a su mamá que el viernes por la tarde se lo iba a llevar a la casa, no volvió a contestar el teléfono.

En diálogo con SEMANA, Maribel señaló que el padre del menor no le volvió a contestar las llamadas ni los mensajes por WhatsApp.

“Nosotros nos habíamos separado”, explicó Maribel.

El plan era que el padre lo regresara, puesto que este fin de semana tenía la intención de viajar a Palmira, en el Valle del Cauca, para que compartiera con unos familiares.

Carlos Jhosue Pernía Colonia está desaparecido desde el pasado 12 de noviembre. Foto: Cortesía

Pese a que los familiares de Carlos Eduardo Pernía Lara viven en el mismo corregimiento y “saben algo”, no le han querido entregar información a la mamá.

“No quieren decir nada”, aseveró la mujer en medio de su angustia.

El investigador de la Fiscalía General ya fue a la residencia de la mamá de Carlos Eduardo; sin embargo, no le entregó información sobre su paradero.

La foto del menor ya fue enviada a las autoridades en Bogotá, Cúcuta y Arauca. Esto se debe a que el padre del menor es de nacionalidad venezolana y existe el riesgo de que pueda pasar la frontera con el niño.

El día de su desaparición, el menor vestía buzo azul del Hombre Araña, unas chanclas amarillas y pantaloneta amarilla con gris de tractores (dibujitos).

El cartel de la Fiscalía señala que el contorno del menor de edad es de violencia intrafamiliar.

Las personas que tengan información sobre el paradero del menor pueden llamar al número 3123727020.