La discusión interna que se generó en las mujeres del Pacto Histórico por el escándalo de Deicy Jiménez con Gustavo Petro

La hecatombe generada por las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro por supuestos contratos con el Estado a cambio de favores sexuales puso entre la espada y la pared a decenas de mujeres líderes del Pacto Histórico que han enarbolado las banderas del feminismo. Tras el escándalo, tuvieron que reunirse para hacer un pronunciamiento conjunto en el que debían elegir si respaldaban a Petro o a la mujer denunciante.

Una de las discusiones que surgió en ese momento fue que, más allá de reconocer a Petro como el máximo líder de su movimiento, cada una tiene una agenda en la que el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres son una de sus principales causas y compromisos con su electorado.

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La representante Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, fue una de las primeras en salir a pronunciarse y pedir que se adelantaran las investigaciones en este caso. A través de un video dijo que “como feminista de izquierda y del Pacto Histórico no iba a dejar de alzar su voz contra las injusticias hacia las mujeres”.

La representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, exigió que avancen las investigaciones, reconoció la existencia de machismo en el Pacto Histórico y advirtió que las mujeres no asumirán los errores de los hombres de la colectividad. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“No nos vamos a hacer responsables de lo que hagan los manes, porque tampoco es nuestra obligación”, agregó Beltrán. Dijo que “el silencio no es una opción” en esos casos e hizo un llamado a la autocrítica, en el que reconoció que existe machismo en el interior del Pacto, como en todas las colectividades.

Casi al mismo tiempo, la bancada de mujeres del Pacto se reunió para abordar el tema. Sus integrantes decidieron hacer un pronunciamiento conjunto, que fue suscrito por todas ellas, aunque no dejaron plasmados sus nombres.

El escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez sobre supuestos contratos a cambio de favores sexuales abrió un profundo debate entre las lideresas feministas del petrismo. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

“El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas. Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quien sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”, aseguraron.

En el mismo sentido, solicitaron que la Justicia investigue lo revelado por Jiménez, pero hasta ahora ninguna ha respaldado las denuncias hechas por la joven en contra de Petro.

La exsenadora María José Pizarro, quien trabajó con Deicy Jiménez, aseguró que la contratación de la joven se dio en condiciones laborales normales y negó haber tenido conocimiento de cualquier relación íntima con el exmandatario. Foto: Suministrado a SEMANA API

Una de las mayores implicadas es María José Pizarro, quien trabajó con Jiménez, como ella lo reconoció en una comunicación. “Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto de su relación laboral. Nunca recibí queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella, y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente”, afirmó.

Sofía Petro, junto con su hermana Antonella, emitió una declaración conjunta en la que sostuvo que, como feministas, es su deber pedir que las denuncias de las mujeres sean tomadas con seriedad y se les brinde protección. Foto: ALEXANDRA RUÍZ POVEDA

Sofía y Antonella Petro hicieron una declaración conjunta en la que dijeron que “como feministas” siempre será su deber “hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas”. La representante María Fernanda Carrascal, que suscribió la comunicación de la bancada, dijo que las abrazaba y que ellas no deberían responder por estos hechos.

Las mujeres del Pacto Histórico se pronunciaron por el escándalo que rodea a Petro tras discutirlo internamente. Foto: PRESIDENCIA

Por su parte, Andrea Petro, aunque ha solicitado que se investiguen las denuncias de Jiménez, cuestionó que la joven haya difundido el material que ella considera que pertenece a la vida privada de su padre, por lo que la criticó.

Andrea Petro solicitó que la Justicia investigue las denuncias presentadas, pero criticó que la denunciante hiciera público material que, a su juicio, pertenece a la esfera privada de su padre. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Ha llamado la atención el silencio de algunas líderes del Pacto que no se han referido a profundidad a estos hechos, o incluso han preferido guardar silencio, a pesar de que en otros momentos han enarbolado las banderas del feminismo.

La representante María Fernanda Carrascal suscribió el comunicado conjunto de la bancada femenina y expresó su solidaridad con Sofía y Antonella Petro, señalando que ellas no deben cargar con la responsabilidad de los hechos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Una de las dudas que ha quedado sobre la mesa tras el escándalo es si se debería renovar el liderazgo de la izquierda ante el desgaste de Petro. La senadora Carolina Corcho aseguró que el expresidente debe seguir al frente del partido y pidió que se respete la presunción de inocencia. Sobre las denuncias de Jiménez, dijo que no reflejan una “relación de causalidad” con los contratos que tuvo con el Estado.