POLÍTICA

Ya no la puede negar: las imágenes que confirman el vínculo de María José Pizarro con Deicy Jiménez

La congresista del Pacto Histórico sigue sin responder quién le recomendó la hoja de vida de la joven para ser vinculada en el Senado-

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Redacción Semana
6 de noviembre de 2026 a las 6:49 p. m.
María José Pizarro y Deicy Jiménez.
María José Pizarro y Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

Este viernes, 6 de septiembre, se conocieron unas fotografías de María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, junto con el equipo de trabajo que tuvo en el Senado y allí aparece Deicy Jiménez, la mujer que denunció a Gustavo Petro.

Cambio publicó tres fotografías donde se ratifica que Pizarro sí tuvo en su equipo de trabajo a Jiménez y que adelantó actividades en la vicepresidencia del Senado, dignidad que ocupó la petrista en 2023.

Una de las fotografías donde está María José Pizarro y Deicy Jiménez.
Una de las fotografías donde está María José Pizarro y Deicy Jiménez. Foto: Cambio

En entrevista con SEMANA, Deicy Jímenez reveló que trabajó en el equipo de Pizarro por la recomendación de Gustavo Petro. Aunque la excongresista guardó silencio en los primeros días, recientemente aceptó que contrató a la joven, pero no ha explicado cómo llegó o quién se la recomendó.

Deicy Jiménez, María José Pizarro Congreso
https://www.semana.com/nacion/articulo/deicy-jimenez-la-mujer-que-denuncio-en-semana-los-sexocontratos-en-el-gobierno-petro-entrega-a-la-fiscalia-su-celular/202635/

Las autoridades están adelantando las investigaciones para determinar la veracidad de los señalamientos de Jiménez en contra de Petro y hay quienes aseguran que Pizarro podría terminar enredada en todo este caso.

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“Durante el tiempo en que fui vicepresidenta del Senado (2023-2024)conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista de la Vicepresidencia, que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso”, afirmó Pizarro en un comunicado.

María José Pizarro con sus colaboradores. En la foto aparece Deicy Jiménez.
María José Pizarro con sus colaboradores. En la foto aparece Deicy Jiménez. Foto: Cambio

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial al Congreso de la República para conseguir los contratos que obtuvo Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA al expresidente Gustavo Petro por una presunta red de servicios sexuales a cambio de beneficios laborales con el Estado.

La decisión salió del despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, integrante de la Sala de Instrucción, quien ordenó la diligencia en la Secretaría del Senado para obtener los contratos que tuvo Jiménez en el Congreso de la República.

En las fotografías divulgadas por Cambio queda claro que Jiménez sí tuvo cercanía con Pizarro y que a pesar de su silencio los colombianos están esperando explicaciones por todo lo ocurrido.

Jiménez señaló a Petro como el supuesto responsable de conseguirle contratos del Estado a cambio de favores sexuales. Precisó que una de esas vinculaciones fue en la unidad de trabajo legislativo (UTL) de Pizarro en el Senado de la República. Esa vinculación laboral por 34 millones de pesos se dio para apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado, liderada por Pizarro.

La denunciante confirmó que tuvo contratos en el Senado con la UTL de María José Pizarro, exgerente de la campaña “Cepeda presidente”. Dijo que la excongresista del Pacto Histórico sabía que ella era recomendada de Petro.

María José Pizarro y Deicy Jiménez.
María José Pizarro y Deicy Jiménez. Foto: Cambio