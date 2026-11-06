Golpe “histórico” que dio Abelardo De La Espriella llamó la atención de EE. UU.: la DEA publicó mensaje oficial

Esta semana, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de un golpe que se dio la Fuerza Pública en contra de la estructura criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En ese resultado, las autoridades lograron frustrar la entrega de un cargamento de más de 100 armas de guerra. El mandatario colombiano insistió que en su Gobierno se acabó la complacencia que existía en la anterior administración con criminales.

Y frente a ese resultado la DEA reaccionó desde su cuenta oficial: “La DEA se enorgullece de estar junto a nuestros socios colombianos en la lucha contra el narcoterrorismo. Juntos, estamos haciendo que ambas naciones sean más seguras”.

“Con el apoyo de inteligencia de la DEA, @PoliciaColombia y @ArmadaColombia incautaron más de 100 armas, municiones, dinero en efectivo y equipo pesado utilizado por organizaciones criminales. Esta incautación histórica demuestra el poder de las alianzas internacionales”, expresó la DEA.

Y recalcó: “Este arsenal ya no puede ser utilizado para aterrorizar comunidades o alimentar el tráfico de drogas. Es otro ejemplo poderoso de lo que las alianzas internacionales de aplicación de la ley pueden lograr cuando se unen contra el narcoterrorismo”.

Sobre el operativo, el mandatario colombiano indicó: “¡GOLPE HISTÓRICO CONTRA EL NARCOTERRORISMO! ¡LA MAYOR INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO EN EL CARIBE COLOMBIANO EN 45 AÑOS!”.

“¡104 ARMAS DE GUERRA QUE NO LLEGARÁN A MANOS DE LOS CRIMINALES! En una contundente operación de nuestra Armada Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y articulación con la DEA, interceptamos en altamar, en la Alta Guajira, un poderoso arsenal que tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”.

“A través de la OPERACIÓN POSEIDÓN, logramos la captura de cinco personas y la incautación de:

* 69 fusiles.

* 30 pistolas.

* 3 lanzagranadas.

* 2 ametralladoras.

* 96 proveedores.

* 15.542 cartuchos.

* 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas.

¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO DE ESTA MAGNITUD EN EL CARIBE COLOMBIANO!”, avanzó en el mensaje De La Espriella.

También dejó de presente: “Con este resultado golpeamos directamente la capacidad criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización narcoterrorista que delinque en Magdalena, Cesar y La Guajira. ¡A LOS NARCOTERRORISTAS LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN ARMANDÁNDOSE PARA SEMBRAR TERROR ENTRE LOS COLOMBIANOS!”.

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“Vamos a cerrarles las rutas, incautar sus arsenales y perseguir sus estructuras criminales. ¡En Colombia la autoridad se respeta y la ley se cumple! Felicito a nuestros valientes hombres y mujeres de la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a nuestros aliados de la DEA por este resultado histórico. ¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY TREGUA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO! ¡Firme por nuestra Fuerza Pública y Firme por la Patria!”, puntualizó el presidente de la República en sus redes sociales.