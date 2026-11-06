De La Espriella dio instrucción “clara” a Migración sobre extranjeros que viajen a Colombia: “Para quienes pretendan”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, recientemente ha dado puntadas de la estrategia que está definiendo su Gobierno sobre el manejo de las políticas migratorias para el país.

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Y en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano entregó detalles de una directriz que impartió a las autoridades pertinentes sobre los extranjeros que viajen a Colombia.

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, expresó el jefe de Estado.

También anotó: “Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación. Pero a quienes pretendan utilizar nuestro territorio para delinquir les advierto: ¡EN LA ERA DEL TIGRE, COLOMBIA NO ES REFUGIO DE CRIMINALES! Aquí se respeta la ley, se ejerce la autoridad y se protege a los colombianos”.

Y otro de los mementos que definirá su política migratoria, los dio a conocer el mandatario colombiano al término de un consejo de seguridad que lideró en la Alcaldía de Bogota.

Luego de ese encuentro de alto nivel en el que participó el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, De La Espriella envió un contundente mensaje a los migrantes venezolanos irregulares que delincan o tengan anotaciones con la ley.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, afirmó De La Espriella en esa ocasión.

Y agregó: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”.

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Frente a los detalles de ese concejo de seguridad en Bogotá, trascendió que el presidente Abelardo De La Espriella señaló de manera directa que la capital del país tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos, ya que más de 148.000 están en condición irregular.