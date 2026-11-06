Medicina Legal pide ajustes al decreto para regular manejo de muertes en operaciones miltares

El Instituto Nacional de Medicinal Legal le envió al Gobierno de Abelardo De La Espriella una serie de observaciones frente al borrador de decreto que preparan para regular el manejo de procemidimientos en casos de fallecimientos que ocurrante durante operaciones de la fuerza pública.

En un concepto dirigio al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, el director del Medicina Lejal, Ariel Emilo Cortés respaldó la necesidad de tener un decreto que fortalezca el trabajo de las autoridades forenses y judiciales, y harantizar la protección de comunidades y servidores públicos cuando se registren muertes en dichas operaciones.

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Sin embargo, la entidad hizo varios reparos sobre el articulado que prepara el Gobierno nacional para no afectar la calidad científica de los análisis ni la cadena de custodia de los cuerpos, cuando se registren ese tipo de casos.

Los ajustes clave

Uno de los principales reparos del Instituto de Medicina Legal tiene relación con la propuesta de remitir un cuerpo de forma automática a la sede más cercana de la entidad, pues esa situación podría comprometer los exámenes ante la falta de infraestructura y especialistas en algunas unidades.

La entidad dirigida por Cortés también sugirió ajustas los tiempos perisiales de 36 horas para informes de polcía judicial, pues la duracioón de las necropsias y otros estudios complementarios se dan estrictiamente en criterios técnico - científicos.

Las observaciones del Instituto solicitaron explicar a fondo que la prohibiciín de manipulación o traslado de cuerpo o evidencia por parte de la fuerza pública, no solo aplica en los materiales probatorios, sino también en el cadáver y las pertencnencias que lleva consigo.

El reparo también se centro en que Medicina Legal no debe trasladar, levantar o custodiar cuerpos en las coordinaciones operativas de ese tipo de casos, pues esas funciones son competencia de otras autoridades.

La última recomendación prioritaria al proyecto de decreto pretende precisar los deberes de la fuerza pública en la preservación del lugar de los hechos y el aviso expedito a la Fiscalía o a la policía judicial, para gantizar las medidas que permitan los actos urgentes en esas investigaciones.

El ministro Ordóñez tendrá que analizar estas observaciones para el borrador de decreto que prepara el Gobierno de De La Espriella para precisar los procedimientos que se deben seguir cuando se reporten fallecimiento durante operaciones de la fuerza pública.